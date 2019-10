Stiri pe aceeasi tema

- Într-un oraș din Nigeria a murit o țestoasa despre care presa de acolo scrie ca s-ar fi nascut în 1675. A trait în palatul unui conducator local, a avut doi ”servitori” și a suferit scurt timp de boala, înainte de moarte, scrie publicația Pulse Nigeria. Vârsta…

- Alagba, o broasca testoasa uriasa considerata cea mai batrana din Africa, a decedat, la varsta de 344 de ani, la palatul regelui traditional din orasul nigerian Ogbomoso, Oba Jimoh Oyewunmi, a informat secretarul sau privat, Toyin Ajamu, citat de EFE si de agentia NAN.

- Alagba, o broasca testoasa uriasa considerata cea mai batrana din Africa, a decedat, la varsta de 344 de ani, la palatul regelui traditional din orasul nigerian Ogbomoso, Oba Jimoh Oyewunmi, a informat secretarul sau privat, Toyin Ajamu, citat de EFE si de agentia NAN. Alagba, un exemplar masculin de…

- Accident cumplit in judetul Brasov. O fetita de opt ani si o batrana au murit, iar un baietel se zbate intre viata si moarte, dupa ce un sofer vitezoman a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina pe trotuar. Acolo se aflau si cei trei, care au fost spulberati intr-o clipa.

- O fata de 12 ani dintr-o localitate din Iasi a murit inecata sub ochii fratelui sau. Cei doi se aflau pe malul raului Siret, iar la un moment dat fata a cazut in apa si a fost dusa in larg de curent.

- Cameron Boyce a jucat in seria Descendants, iar cariera cinematografica și-a inceput-o in filmul horror ”Mirrors”, la varsta de 9 ani. Tanarul actor Disney și-a dedicat ultimii ani de viața asociațiilor nonprofit. A strans 30.000 de dolari pentru a construi sonde de apa potabila in Swaziland,…