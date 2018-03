A murit Aimee Iacobescu. E halucinant: ce pensie avea actrita! Ajunsese sa-si vanda obiectele din casa pentru a-si plati medicamentele

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Aimee Iacobescu a murit, la varsta de 71 de ani, dupa o lunga lupta cu cancerul, a confimat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al UNITER. Actrita a murit duminica, in jurul orei 21.00. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita, Aimee Iacobescu a fost transportata…

- Bogdan Banica, vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, atrage atentia asupra situatiei in care se afla politisti cu zeci de ani vechime, spunand ca au ajuns sa isi vanda pe site-urile de profil echipamentele si uniformele pentru a-si putea plati ratele si facturile.

- Fostul atlet Iosif Nagy, detinatorul recordului national la aruncarea discului, a decedat la varsta de 71 de ani, in urma unui infarct, anunta Federatia Romana de Atletism. Citeste si: ULTIMA ORA - Prezenta SURPRIZA la bilantul SRI: Presedintele Klaus Iohannis va participa la prezentarea raportului…

- Tinerii care au murit in accidentul din Olanda, au fost condusi pe ultimul drum, duminica, 25 martie, dupa ce fusesera repatriati de Ionut Jifcu. Cosmin Zimbrea, Adina Soreanu si Aurel Soreanu faceau parte din aceeași familie. Toate cheltuielile de repatriere a fost suportate de guvernul olandez si…

- Alexandru Gergely, fostul jucator și antrenor al celor de la FC Bihor, a murit duminica, 25 martie, la varsta de 67 de ani, in aceeași zi in care Romania l-a pierdut și pe Nicolae Tilihoi, fostul fundaș al "Craiovei Maxima". Dupa ce in 2011 i-a fost amputat un picior, iar in ultimele luni starea sa…

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a solicitat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Ministerului Sanatații ca, in cadrul noului contract cost- volum – rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toți pacienții care sufera…

- O pacienta diagnosticata cu gripa de tip B in varsta de 78 de ani a decedat prin stop cardio-respirator la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia in data de 11 martie 2018. Pacienta, care locuia in comuna Pianu, județul Alba, a fost internata la secția de contagioase a spitalului, in 26 februarie,…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Cum a murit Andreea Irina Mailat, in autocarul de Padova. Andreea Irina Mailat, in varsta de 30 de ani, a murit chiar de Marțișor, in dimineața zilei de joi, 1 martie rapusa de un infarct intr-un autocar care mergea in Italia, mai precis in nordul țarii, la Padova. Plecase in Peninsula, pentru a munci…

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Un fost portar de legenda al Romaniei a murit. Claudiu Ionescu, portarul cu care Romania a cucerit bronzul olimpic la handbal in 1980, la Moscova, a murit la varsta de 58 de ani, din cauza unor probleme la inima, anunța handbalvolei.ro.Citeste si:…

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Stefan Tasnadi, unul dintre sportivii care au dus Romania pana pe podiumul Olimpic, obtinand medalia de argint la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles, a murit. Clujeanul a stabilit peste 50 de recorduri nationale si a fost primul halterofil roman care a castigat medalii europene, mondiale si olimpice…

- A murit printul Serban Cantacuzino. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea…

- Gabi Enache nu este singurul fotbalist de la FCSB care si-a manifestat intentia de a o parasi pe vicecampioana Romaniei. Denis Alibec i-a cerut si el lui Gigi Becali sa fie laasat sa plece de la gruparea ros-albastra.

- Evanghelistul Billy Graham a murit miercuri, 21 februarie, la varsta de 99 de ani. El a fost unul dintre cei mai importanti promotori ai crestinismului din ultimii 100 de ani. Billy Graham, supranumit „Pastorul Americii”, a murit la varsta de 99 de ani, la resedinta sa din Montreat, Carolina de Nord,…

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in cazul femeii in varsta de 61 de ani, din judetul Bihor, a fost confirmat virusul gripal tip A. Ea avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal. Barbatul de 84 de ani era din judetul Salaj,…

- Gica Hagi, 53 de ani, nu renunța la ideea de a parasi fotbalul romanesc. Chiar daca e inca indecis in privința destinației, lanseaza cateva piste pe care cei care raman aici și-ar dori sa le urmeze pentru ca fotbalul romanesc sa se dezvolte. O lauda pe FCSB pentru victoria cu Lazio, 1-0,…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Paula Ionescu a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Anuntul mortii actritei Paula Ionescu a fost facut public de reperezentantii Teatrului „Sica Alexandrescu”. Actrita a jucat in numeroase piese pe scena teatrului…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- O universitate din Romania a facut cunoscute rezultatele unui studiu despre cat de sigur este sa mananci zapada. Despre concluzii se vorbeste intr-un material publicat de Associated Press News.

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro. Cristian Dan s-a nascut in 26 septembrie 1954 la Ramnicu Valcea. A jucat in peste…

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup”. „Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare si cred…

- Gheorghe Hagi implinește 53 de ani. Cum iși serbeaza “Regele” ziua de naștere. Cel mai mare fotbalist roman e suparat de ziua lui. Fotbalul este in mare sarbatoare luni, 5 februarie: fostul fotbalist Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța, implinește 53 de ani. Daca in alți ani “Regele”…

- Banca Transilvania a lansat BT Pay, aplicație de tip wallet pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul. Acesta devine portofel digital, schimbând experiența la cumparaturi pentru clienții BT care au card de debit sau de credit Visa sau Mastercard, dar…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. La Suceava, Pororoca va rula la Cinema City din Iulius Mall, incepand de vineri, 19 ianuarie, astfel:…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, scrie…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania precizeaza ca, in ultimii doi ani, 10% dintre medicamentele care au un pret mai mic de 25 de lei au disparut de pe piata din tara noastra, principalul motiv fiind legat de taxa clawback, informeaza MEDIAFAX."Taxa clawback, despre ...

- PRIMER: “Taxa claw-back” lezeaza interesele pacienților, lovește in fabricile de medicamente din țara și escaladeaza costurile din sistemul de sanatate. Aproape 10% din medicamentele care costa sub 25 lei au disparut in ultimii 2 ani datorita creșterii taxei cu peste 50%. PRIMER – Patronatul Producatorilor…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european și mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european și mondial la box. Din nefericire, a murit, joi seara, in urma unui accident rutier tragic, petrecut in localitatea…

- Tragedie in sportul romanesc. Gheorghe Dinu a murit in prima zi de Craciun. Tehnicianul de haltere a plecat la ceruri, dupa o suferința cardiaca. Dinu fost campion național la haltere și a cucerit medalii mondiale, trei la numar, balcanice și europene pentru Romania. Valcean la origine, Dinu se intorsese…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.