A murit Adrian Berinde. Artistul suferea de o boală gravă Vestea ca a murit Adrian Berinde a cazut ca un trasnet peste lumea folkului in aceasta dimineața. Artistul avea 60 de ani și se lupta de ceva vreme cu o boala grava. La nici un an de la moartea fulgeratoare a cantarețului Vasile Mardare, lumea folkului este din nou in doliu. Muzicianul, poetul, pictorul, compozitorul și textierul Adrian Berinde, originar din Oradea, a murit in noaptea de miercuri spre joi, dupa o lupta de doi ani cu cancerul, conform Libertatea.ro . In urma unei campanii de strangere de fonduri la care au participat și colegii de breasla, artistul s-a internat anul trecut la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul folk, poetul si pictorul Adrian Berinde a murit la varsta de 60 de ani, dupa o lupta de doi ani cu cancerul. Nascut la Oradea, in data de 4 mai 1958, Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boala grea de care spera sa scape in urma unui tratament special la o clinica din Germania.…

- Artistul folk, poetul si pictorul Adrian Berinde a murit la varsta de 60 de ani, dupa o lupta de doi ani cu cancerul, informeaza news.ro."Adrian Berinde nu mai este cu noi, de astazi. Drum lin, Adrian! Vei fi mereu in gindurile mele", a scris cantareata Zoia Alecu pe pagina de Facebook.…

- Adrian Berinde anunta, in luna septembrie a anului trecut, ca, dupa un tratament experimental pe care l-a urmat in Germania, se simte mai bine. Dar starea lui de sanatate s-a inrautațit din nou și prietenii au anunțat, joi, dispariția artistului. Tragedie in Romania. A fost gasita moarta in…

- Exemplu de ambiție, oferit de un tanar de 18 ani din Bacau. Andrei curața de zapada mașinile din parcarea blocului pentru ca vrea sa stranga bani pentru un laptop nou. Tanarul are planuri mari, pentru ca vrea sa fie student la Informatica. Povestea impresionanta a liceanului a fost spusa de fotograful…

- Avand in vedere ca romanii au un apetit crescut pentru mașinile rulate, echipa PREMIUM USED CARS propune alternativa la o mașina noua, cu un buget mai prietenos. Oricine iși dorește o mașina premium, dar nu și-ar permite un model nou, are acum ocazia de a o cumpara rulata, din stoc sau la comanda.…

- Pagina oficiala de Facebook a Ligii Profesioniste de Fotbal a reușit sa produca zambete microbiștilor in aceasta dimineața. Liga i-a urat la mulți ani lui Sebastian Mailat de la CFR Cluj, doar ca a postat o poza in care aparea un alt fotbalist de la campioana, francezul Omrani. Oamenii de pe Facebook…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, sâmbata, pe raza localitazii Cuzdrioara.Din primele informații, un pieton care s-a angajat în traversarea neregulamentara a strazii a fost surprins și lovit de un autoturism.La fața locului s-au deplasat…

- „A fost 30 Octombrie, a fost Marsul Chitarelor, am intrat deja in al patrulea an de dupa Colectiv. Nu stiu daca aseara am fost multi sau putini, cu siguranta, desi unitatea de masura este aceeasi, perceptia este diferita de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranta pentru unii am fost o…