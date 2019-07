A murit actorul Karl Shiels. Avea 47 de ani A murit actorul Karl Shiels, cunoscut in special pentru rolul din serialul ”Peaky Blinders”. El avea 47 de ani, iar reprezentanții lui s-au declarat șocați și intristați de aceasta veste. Actorul de origine irlandeza a murit in cursul zilei de duminica, 14 iulie, insa cauza morții nu a fost facuta publica deocamdata. ”Suntem triști, dar astazi gandurile noastre se indreapta catre partenera lui, Laura, și familia lui, copiii lui, mama lui și numeroșii prieteni apropiați, printre care ne numaram și noi”, au declarat agenții lui Karl. Fanii lui așteapta cu sufletul la gura sa afle care este cauza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

