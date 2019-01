A murit actorul Caio Junqueira din “Tropa de Elite”

Stiri pe aceeasi tema

- Bre Payton, o jurnalista din SUA, cunoscuta pentru ca era o susținatoare a campaniilor anti-vaccinare, a murit la varsta de 26 de ani, in urma contactarii virusului gripei porcine. Bre Payton a fost gasita inconștienta de o prietena, cu cateva zile inainte de Revelion. Transportata la spital, medicii…

- Celebra cântareata braziliana Miúcha, sora faimosului cântaret Chico Buarque, a murit la vârsta de 81 de ani, într-un spital din Rio de Janeiro, din cauza complicatiilor provocate de un cancer cu care fusese

- Cantareata braziliana Miucha, simbol al stilului muzical bossa-nova, a murit joi la Rio de Janeiro, la varsta de 81 de ani, a anuntat agentia oficiala de presa Agencia Brasil, informeaza News.roMiucha, care se trata de cancer la plamani, a murit din cauza unui stop cardio-respirator, anunta…

- Actrita americana Sondra Locke, nominalizata la Oscar si Globul de Aur, fosta partenera de viata a actorului Clint Eastwood, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat in noaptea de joi spre vineri presa din Statele Unite, citata de AFP. Artista a murit pe 3 noiembrie in California, potrivit…

- Numarul morților in atentatul de marți de la Targul de Craciun din Strasbourg a crescut la 3. Alte 13 persoane au fost ranite, din care cinci sunt in stare grava. Unul din cei cinci raniti este in moarte cerebrala.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite grav, dupa ce un camion a virat brusc si a intrat într-un grup de pietoni aflati într-o statie de autobuz din orasul australian Sydney, relateaza site-ul postului ABC.

- Președintele Nigeriei, Muhammadu Buhari, a fost nevoit sa nege faptul ca a murit și ca a fost inlocuit de o clona. Zvonul acesta era raspandit pe internet de aproximativ doua luni. Buhari, care va candida pentru realegere in februarie a petrecut cinci luni in Marea Britanie pentru a se trata de o boala…

- E decembrie, suntem in luna cadourilor, așa ca parada tradiționala cu Moș Craciuni a avut loc in weekend. In marile orașe europene, mii de oameni imbracați in Moș Craciun au defilat pe strazi, introducand oamenii in spiritul sarbatorilor. De la Budapesta pana in Rio de Janeiro, Moș Craciun și-a facut…