A murit actorul britanic Albert Finney Familia sa a declarat, vineri, pentru Associated Press ca "a murit linistit dupa o scurta perioada in care a fost bolnav, avandu-i pe cei dragi langa el". Actorul a fost diagnosticat cu cancer la rinichi in 2007. Unul dintre parintii cinemaului britanic modern, Finney a combinat filmul, aparitiile TV si scena, de-a lungul unei cariere remarcabile de sase decenii. A fost premiat cu trofeul BAFTA Fellowship (echivalentul premiului Oscar pentru intreaga cariera) in 2001. El a castigat si un premiu Emmy pentru interpretarea lui Winston Churchill, alaturi de Vanessa Redgrave,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

