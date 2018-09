A murit actorul belgian Serge Lariviere

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in masivul Piatra Craiului. O turista a murit dupa ce a cazut aproape 50 de metri , intr-o rapa. Misiunea de recuperare a cadavrului s-a incheiat dupa mai bine de 14 ore. Victima este Diana Pora, o brașoveanca de 28 de ani care iubea muntele. Prietenilor nu le vine sa creada ca tanara și-a…

- Ministerul Sanatatii anunța ca pana in prezent, au fost inregistrate 196 de cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile si 21 de decese, scrie Mediafax.In sezonul 2018, din data de 2 mai pana in data de 13 septembrie, au fost inregistrate 196 cazuri de meningite/meningo-encefalite…

- Pe 13 septembrie 1913, a incetat din viata, prabusindu-se cu avionul sau, Aurel Vlaicu, inginer si constructor de avioane, unul dintre pionierii aviatiei mondiale (n. 1882), scrie descopera.ro. Intr-o zi de primavara, Aurel, fiul lui Dumitru Vlaicu și al Anei ...

- Un om de afaceri belgian a murit aparent dupa ce a cazut de la fereastra unui apartament in centrul Moscovei, iar politia nu investigheaza acest incident ca o crima, au anuntat mass-media ruse, potrivit AFP si Agerpres. Bruno Charles De Cooman era vicepresedinte pentru cercetare si dezvoltare…

- Un individ care purta o centura exploziva s-a aruncat in aer, astazi, pe un stadion din estul Belgiei, nicio alta persoana nefiind implicata in incident, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene, informeaza mediafax.ro.

- Co-presedintele grupului chinez de firme HNA Wang Jian a decedat in Farnta in timpul unei calatorii de afaceri, politia locala precizand ca moartea pare a fi una accidentala, acesta cazand de la inaltime in timp ce era fotografiat, informeaza Reuters.

- Calin Farcas, tanarul de 29 de ani pentru a carui salvare s-au mobilizat zeci de oameni, la Brasov, iar alte cateva sute au donat bani, a murit, luni seara, dupa o lunga lupta cu hipertensiunea arteriala pulmonara. Tanarul a asteptat mai bine de doi ani un transplant de plamani si, desi reusise sa stranga…

- Corneliu Daniel Dan, sotul ministrului de Interne, Carmen Dan, a decedat marti, 3 iulie, potrivit unor surse din Ministerul de Interne, conform adevarul.ro . Cauzele mortii raman inca necunoscute. Potrivit ultimei declaratii de avere a ministrului, Corneliu Dan a lucrat pentru OMV Petrom SA Teleorman…