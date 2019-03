Stiri pe aceeasi tema

- "Sanatatea nu poate fi rascumparata cu regrete! Scrisoare deschisa catre pietonii care trec pe roșu. Draga pieton care traversezi pe roșu ca și cand semaforul ar fi opțional, sa știi ca oamenii aceia care așteapta rabdatori sa se faca verde nu sunt nici plictisiți de viața și nici nu au mai mult…

- Un barbat a ucis un coiot care i-a atacat cainele cu o cana de cafe și apoi l-a alergat cu mașina. Ben Pool iși plimba liniștit cainele pe strada și, la un moment dat, un coiot agresiv a venit sa-i...

- Cand era elev de liceu, el a ucis un coleg si i-a baut sangele. Dupa zece ani de internare, un rus a reusit sa se angajeze ca medic in baza unei diplome false, inainte de a fi demascat si arestat, informeaza vineri mass-media din Rusia, citate de AFP.Anchetatorii au anuntat vineri arestarea…

- Tudor Baluța (19 ani) a semnat astazi cu Brighton și s-a declarat foarte fericit la prezentarea sa la noua echipa. Acesta a semnat pe trei ani, insa pana la finalul acestui sezon va fi imprumutat la Viitorul. „Sunt foarte fericit. E o zi extraordinara pentru mine și e cea mai buna decizie din viața…

- Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani" este unul dintre cei mai sangerosi criminali pe care i-a cunoscut Romania. El a fost condamnat in 2003 la inchisoare pe viata, in urma unui dublu asasinat si a unui jaf armat comise in noiembrie 2001 la o casa de schimb din Bucuresti. Anterior, el…

- De cate ori aude vreo discuție legata de fotbal și in mod special de fotbaliști, Anamaria Prodan sare ca arsa in apararea lor. Impresara a format o legatura stransa cu cei cu care colaboreaza, așa ca ii este greu sa nu fie subiectiva. Spune ca, de o vreme, iese pe minus in cariera de impresar, dar tot…

- Aproape 150 de familii traiesc in blocurile vechi de 130 de ani, in stare avansata de degradare, din fosta colonie miniera de la marginea orasului Aninoasa. Un acoperis s-a prabusit, iar oamenii se tem ca vor urma alte dezastre. Nu isi parasesc, insa locuintele, in care stau aproape gratuit.