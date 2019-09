Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a indus opiniei publice ideea ca judecatorii Curții Constituționale au obligat-o pe Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament cu noua formula guvernamentala, scrie luju.ro. In fapt, in minuta deciziei CCR de miercuri nu se pomenește de așa ceva, ci doar de obligația lui Klaus Iohannis sa semneze decretele de revocare, The post A mințit Klaus Iohannis? CCR nu o obliga pe Dancila sa mearga in Parlament cu noul Guvern (Minuta) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .