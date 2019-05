Stiri pe aceeasi tema

- Adam Todd, în vârsta de 28 de ani, a avut parte de o adevarata surpriza când a ajuns acasa cu calamarul cumparat din piata de peste din orasul sau. Barbatul din Marea Britanie nu se astepta sa vada asa ceva în bucataria sa.Adam este din Belfast si e un mare iubitor de peste…

- George Weah (52 de ani), presedintele Liberiei si fostul mare fotbalist al anilor 90', a avut parte de o surpriza neplacuta, vineri, in biroul sau gasind serpi, potrivit mediafax.In biroul fostului atacant african s-au aflat doi serpi de culoare neagra, iar Weah a trebuit sa lucreze de acasa.…

- Surpriza de proporții in Liga Campionilor. Una din marile favorite la cucerirea trofeului, Juventus Torino, a fost eliminata inca din faza sferturilor de finala ale competiției de catre Ajax Amsterdam.

- Decizie in premiera a judecatorilor din Romania! Iubitul unei tinere care a murit intr-un accident rutier urmeaza sa primeasca despagubiri. 10 mii de euro pentru suferinta cauzata. Pana acum, in astfel de cazuri, doar rudele apropiate erau despagubite.

- Pianistul timișorean Teo Milea, stabilit in Toronto, care a lansat albumele „On White… and Black Keys” (2012) și „Open Minds” (2015) a revenit din nou acasa „acasa“ și va susține doua recitaluri in Boeme Cafe din Arad, in 8 și 10 martie. Nonconcormistul care in timpul concertelor sale iși delecteaza…

- Tanarul care a murit, miercuri dimineata, dupa ce a cazut de la etajul 9 de pe schela unui bloc din Bucuresti avea 22 de ani. Tanarul nu era asigurat cu ham de protectie, iar in momentul cazaturii a picat direct intr-un container de gunoi.

- Obișnuit cu scena ”iUmor” din ipostaza de invitat special, Dan Badea s-a alaturat in cel de-al șaselea sezon al emisiunii, difuzat in curand, la Antena 1, in calitate de co-prezentator, alaturi de Șerban Copoț. Chiar daca se cunosc de foarte mult timp, Dan Badea și Șerban Copoț nu au mai lucrat impreuna,…