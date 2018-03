Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns la spital, sambata, dupa ce a fost taiat la o mana cu o arma alba de catre un alt barbat cu care se certase intr-un autobuz al liniei 178 din Capitala, incidentul avand loc la coborarea din mijlocul de transport, in statie. Agresorul si un alt barbat implicat si el in scandal sunt…

- Evadare ca in filme in Afganistan. Un barbat tinut ostatic de talibani a reusit sa scape, dupa ce a ucis 7 dintre teroristi si a ranit 18. El a furat o masina si a ajuns intr-o localitate vecina, apoi aalertat politia.

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- Fara sa fie descurajat, primarul vrea insa sa construiasca acolo un carusel montan care sa functioneze si pe perioada verii. Investitia de 7 milioane de euro, care a indatorat orasul, pentru urmatorii 20 de ani, s-a dovedit un esec. Problema: altitudinea maxima este de 683 de metri, iar temperaturile…

- Poate fi numit un moment istoric deoarece actiunea unionistilor a luat amploare. Asadar primarii celor peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania se intalnesc la Iasi si Bistrita, in perioada 9-11 martie.

- A furat o masina, a tamponat-o si a ajuns la spital cu fracturi. Acum insa, risca sa se aleaga cu un dosar penal, pentru ca ar fi comis o infractiune. Este cazul unui barbat, in varsta de 30 de ani, din raionul Briceni.Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de ieri.

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in serviciul Regatului Unit, scrie BBC. Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie…

- Seful adjunct al PCCOCS, Vitalie Busuioc a oferit detalii despre atacul de ieri din Capitala, atac in care un barbat de 45 de ani a ajuns la spital, dupa ce masina in care se afla a fost ciuruita dintr-un automat Kalasnikov.

- Un accient rutier, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane, a avut loc, duminica dimineața, pe raza localitații Caianu Mic.”La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 04:10, un barbat, de 28 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autovehicul pe DN 16,…

- Politistii din Lugoj fac cercetari intr-un dosar penal pentru loviri si alte violente dupa ce un barbat si-ar fi atacat copiii cu un cutit. Incidentul s-a petrecut in cartierul Buchini. In urma conflictului, un barbat de 35 de ani, fiul agresorului, dar si o femeie de 27 de ani au ajuns la spital. Reprezentanti…

- Un barbat de 22 de ani din Bistrita aflat la cumparaturi intr-un hypermarket din municipiu, a ales produsele dorite de pe rafturile magazinului, dar in loc sa le puna in cosul de cumparaturi le-a ascuns sub haina, cu scopul de a nu le mai achita la casa de marcat. Acesta a incercat sa sustraga o camera…

- A fost o interventie de proportii, noaptea trecuta, in judetul Bistrita, pe fondul producerii unui accident cu doua autoturisme in care se aflau 10 oameni. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate in accidentul ce a avut loc la Ilva Mica, s-a declansat Planul Rosu de interventie, catre locul…

- Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon rece a ajuns la 39, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Descoperire tragica pentru fiul unui barbat de 43 de ani din comuna Fantanele. Vazand ca tatal sau nu s-a mai intors acasa, a plecat in cautarea acestuia și l-a gasit spanzurat pe un imaș din apropierea satului.Nenorocirea a avut loc luni seara, dupa ce, fiind suparat și abatut, un barbat din satul…

- Cristian Ghidircel, in varsta de 34 de ani, din Craiova, sustine ca a fost batut crunt de patronul sau pentru ca a indraznit sa isi ceara salariul. De acelasi tratament ar fi avut parte si iubita lui care il insotea, iar ambii au ajuns la spital cu ambulanta si au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un belgian originar din Dinant s-a trezit, peste noapte, cel mai bogat om din lume, descoperind la 4 februarie un virament de 2.000 de miliarde de euro (!) in contul aferent cardului sau Visa, informeaza luni cnewsmatin.fr.

- Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Olt a fost solicitat sa intervina duminica-dimineata, 11 februarie 2018, fiind sesizat faptul ca un barbat s-a aruncat de la fereastra apartamentului.

- La data de 8 februarie 2018, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 58 de ani, din localitatea Ibanesti, județul Mures, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de ,,lovire sau alte violențe’’. Se are ca, in seara zilei…

- Un barbat a fost arestat pentru ca i-ar fi furat rinichiul nevestei. Un barbat din India a fost arestat, dupa ce soția sa s-a dus la poliție și l-a reclamat ca i-a furat rinichiul in loc de zestre. Potrivit BBC, media locala relateaza ca in Vestul Bengalului, soțul unei femei a aranjat o aperație de…

- Un barbat a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost izbit in plin de un șofer care circula regulamentar. Victima traversa printr-un loc nepermis drumul național 5 din Jilava.

- Imaginile au fost postate de o timișoreanca pe internet și au starnit un val de revolta. Problema este insa mult mai veche. Și dureaza de zeci de ani. Abia recent unitatea a intrat intr-un amplu proces de renovare.

- Proprietarii mai multor mașini parcate pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu au avut un șoc azi cand au ajuns la autoturismele lor: cauciucurile erau taiate! Polițiștii sunt acum la fața locului pentru investigații.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a afirmat vineri, la Sinaia, ca nu sustine introducerea unui prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, deoarece o astfel de masura ar ”permite multor ticalosi sa scape”. In schimb, a precizat ca direste definirea acestei infractiuni,…

- Cadavrul unui barbat, mancat de animale salbatice a fost gasit in cursul dimineața, in localitatea Dealu Sasului din Dambovicioara. Descoperirea macabra a fost anunțata la poliție de catre un șofer de TIR. La fața ...

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens.

- O adolescenta de 12 ani, din Buzau, a fost batuta cu bestialitate in microbuzul scolar de un coleg. Tatal fetei a confirmat ca nu e prima data cand fiica lui a fost agresata de baiat, insa motivul invocat e de-a dreptul halucinant.

- Emmanuel Macron, da un mesaj nu tocmai linistitor in ceea ce priveste iesirea din UE a Frantei. Declaratia a fost facuta cu ocazia unui interviu difuzat de postul BBC, unde recunoaste ca poporul francez ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum.

- Medicul chirurg, Cosetel Geambașu, este cercetat de poliție pentru purtare abuziva, dupa ce aparținatorii unui bolnav au declarat ca medicul Post-ul Un medic din Pucioasa l-a lovit pe un barbat care il filma in spital (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Scandalul din PSD a provocat fierbere și în coaliția de guvernare. Conducerea ALDE se întâlnește luni dupa-amiaza, pentru a discuta despre situatia din interiorul PSD. Vicepresedintele Aliantei, Teodor Melescanu, a precizat pentru Antena 3 ca formatiunea…

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- Noapte cu ghinion pentru un barbat din Capitala, acesta s-a trezit cu masina distrusa dupa ce un copac a cazut peste ea.Incidentul s-a petrecut noaptea trecuta, intr-o curte din sectorul Ciocana. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, insa copacul cu pricina a avariat grav masina.

- Un barbat din localitatea galateana Ivesti a fost arestat preventiv dupa ce in noaptea de Revelion si-a lovit de mai multe ori fiica de 7 ani, cu o coada de topor. In urma agresiunii, fetita a ajuns in stare critica la spital, cu hemoragie interna si fracturi, si a fost operata pentru a-i fi scoasa…

- Un barbat de 65 de ani a fost ucis miercuri într-o statie de metrou din Brooklyn, New York, dupa ce un adolescent care vorbea incoerent în statia de metrou l-a lovit si l-a aruncat pe sine, scrie New York Times.

- La data de 30 decembrie 2017, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,50 mg/l alcool…

- O adolescenta in varsta de 14 ani, din Osica de Jos, judetul Olt, a ajuns la spital, in noaptea de Revelion, cu rani in zona mandibulei provocate de o petarda. In aceeasi noapte, un barbat de 50 de ani a fost ranit la un deget de explozia unei petarde.

- Anul 2018 se anunța a fi unul cu noroc și belșug. Asta pentru ca in Bistrița, in prima zi a anului, au venit pe lume trei baieței. Doi gemeni s-au nascut la Sanovil și un al treilea baiat, la Spital.

- Andreea, tanara de 21 de ani care a ajuns in stare grava la spital din cauza unei butelii defecte, si-a revenit. Totusi, primele cuvinte pe care fata le-a rostit i-au cutremurat pe toti cei prezenti. A

- O femeei a ajuns la spital, iar un barbat a murit dupa ce au izbucnit incendii in locuintele unde acestia traiau. Primul caz a avut loc ieri intr-un apartament de pe strada Armeneasca 30 din Chisinau.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a semnat și a depus la Senat o propunere legislativa pentru modificare si completare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala si a Legii nr.286/2009 privind Codul penal prin care mituitorii ar putea scapa de pedeapsa daca iși recunosc fapta in maxim 6…

- Daca ati consumat alcool, nu va urcati la volan! Daca nu va pasa de propria persoana, ganditi-va la vietile celorlalti! Aseara, la ora 21.30, pe raza localitatii Rozavlea s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unui pieton. Un barbat de 39 de ani, din Ieud, care conducea un autoturism…

- Intamplare șocanta la un spital din Iași: dupa ce s-a trezit din operație, un barbat trecut de 40 de ani și-a smuls perfuziile și s-a aruncat in gol, pe fereastra. Poliția a deschis o ancheta.

- Tanarul a fost batut de cei care asigurau paza unei sali de jocuri din sectorul 6, acesta ajungand in stare grava la spital, potrivit b1.ro. Dupa ce a pierdut banii, tanarul ar fi incercat sa se razbune pe aparate, iar angajatii salii au chemat firma de paza. Imediat, au aparut bodyguarzii.…