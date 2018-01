A mers la spital sa isi viziteze o ruda bolnava, dar acolo si-a gasit sfarsitul! Ce s-a intamplat cu barbatul dupa ce s-a pozitionat langa un aparat RMN! Doar in filme mai vezi asa ceva

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, au facut cercetari in cazul a cinci barbati cu varste cuprinse intre 22 si 26 de ani, din judetul Brasov. Acestia sunt suspectati ca, in data de 04/05…

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.…

- Descoperire macabra langa casa sotilor Maleon! Vecinii sunt ingroziti si vor sa se mute. „Doamne… Nu imi revin. Parca e blestemata zona asta!”. Nenorocirile se tin lant in zona in care si-au gasit sfarsitul sotii Maleon. Aseara, o alta decoperire macabra a inspaimantat vecinii. Nenorocirea s-a petrecut…

- Primul ei rol a fost cel al Ecaterinei Teodoroiu (n.r. eroina din Primul Razboi Mondial, care a murit pe front, la doar 23 de ani), rol pentru care s-au luptat peste 200 de actrite, printre care nume mari precum Aimee Iacobescu, Irina Petrescu si Violeta Andrei.

- Caz socant la Brasov! Mai exact, doua femei au fost gasite moarte in casa dupa doi ani. Potrivit primelor informatii, femeile ar fi murit dupa ce s-ar fi intoxicat cu gaz, insa ancheta este abia la inceput.

- Un cal a fost atacat pe arena unui circ din China de un tigru și o leoaica. Totul s-a intamplat sub privirile copiilor, care asistau la repetitii.Dresorii au incercat cu disperare sa scoata calul din ghearele felinelor. Ei au reusit sa faca asta abia peste cateva minute.

- Reprezentantii Politiei au demarat duminica, 14 ianuarie, o investigatie dupa ce trei persoane au ajuns la spital dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta. Animalele sunt din categoria celor care trebuie declarate autoritatilor, fapt pe care proprietara sa l-ar fi facut.

- Daca o persoana fizica realizeaza venituri extrasalariale anuale ce depasesc 22.800 de lei, adica 12 salarii minime pe economie, trebuie ca pana pe 31 ianuarie sa trimita la Fisc o proiectie a castigurilor viitoare, proiectie realizata pe baza veniturilor din 2017 (Declaratia 600), in baza careia ANAF…

- DGASPC a decis astazi ca fetita din Raducaneni diagnosticata cu cancer in stadiu avansat, Bianca Nedelcu, sa nu fie scoasa din familie si sa fie tratata in continuare la domiciliu. Cand starea ei se va inrautati, va fi ajutata sa ajunga la spital.

- Tanara in varsta de 39 de ani a murit dupa ce s a plimbat intre doua spitale, dupa ce fusese refuzata la Urgenta Spitalului Judetean din Sibiu, scrie Ora de Sibiu. In data de 28 decembrie a plecat impreuna cu mama sa de acasa. La un moment dat s au despartit, dar nu pentru foarte mult timp. Maria Ciorogaru…

- Atitudine revoltatoare a unui medic de la spitalul orasenesc Baicoi, filmat cu o camera ascunsa. Medicul a cerut, luni, desfacerea contractului de colaborare cu Spitalul Orasenesc Baicoi, spunand ca regreta ceea ce s-a intamplat. Managerul spitalului, Andreea Irimescu, a declarat, pentru Agerpres, ca…

- O femeie de 31 de ani, de profesie psiholog, a avut parte de nunta pe care și-a dorit-o, însa nu și de locația mult visata. Femeia suferea de cancer și a fost nevoita sa-și faca nunta în spital. Heather și Dave Mosher s-au casatorit cu doar câteva zile înainte…

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața langa Timșoara. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Acidentul a avut loc pe drumul dintre Timișoara și Utvin. Cel mai probabil, cele doua mașini s-au izbit una de cealalta dupa ce unul dintre șoferi a…

- Un incident mai putin obisnuit a avut loc, in Slatina, judetul Olt. Un barbat a chemat Politia Locala, sesizand ca pisica sa a devenit agresiva, muscandu-i nepoata si fiul. De altfel, fetita a avut nevoie de ingrijiri medicale, ramanand internata in spital. (VEZI SI: Ce se intampla daca te zgaraie o…

- Cel mai cunoscut colindator al Romaniei a ajuns joi seara, de urgenta, la spital! Stefan Hrusca a acuzat, initial, o raceala, dar, ulterior, starea lui de sanatate s-a agravat, motiv pentru care a fost dus la spital.

- Florin Piersic a filmat recent, alaturi de alti artisti cunoscuti. Aceasta, insa, a starnit ingrijorarea celor prezenti, colegii lui de platou au observat ca marele actor nu se simtea foarte bine.

- Un copil de 12 ani din Botoșani a ajuns la spital in coma alcoolica dupa ce a baut cot la cot cu tatal lui. Cazul incredibil a avut loc noaptea trecuta, intr-o localitate din județul Botoșani. Copilul de 12 din satul Vladeni Deal, comuna Frumusica, a mers cu tatal sau la un bar din localitate. Barbatul…

- Incident socant petrecut la o scoala. Zeci de elevi au ajuns, de urgenta, la spital dupa ce, intr-o clasa a fost pulverizat spray paralizant. Totul a avut loc in aceasta dimineața, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Radauți. In școala s-a simțit miros de spray iritant și mai mulți elevi…

- E din nou stare de alerta! Specialistii rusi anunta ca un asteroid gigant, cu lațimea de aproximativ cinci kilometri, va trece pe langa Pamant chiar inainte de Craciun. Asteroidul se numeste 3200 Phaethon si se va apropia ”destul de mult” de Pamant pe 17 decembrie, conform Daily Mail. Experții rusi…

- Actrița Cristina Stamate a fost inmormantata miercuri la Cimitirul Bellu din Capitala, fiind condusa pe ultimul drum de artiști, colegi de la Teatrul 'Constantin Tanase', prieteni și admiratori. Cateva sute de oameni au așteptat cu flori și lumanari cortegiul funerar la Cimitirul Bellu.Citește…

- Stela Popescu si Cristina Stamate – doua mari actrite ale teatrului din Romania. Din nefericire, cele doua artiste au parasit aceasta lume la nici macar o saptamana distanta una de cealalta. Putini au stiut ca intre cele doua exista o prietenie uriasa dincolo de scena. Ele imparteau aceeasi cabina de…

- Malcolm Greenhill, un britanic de 62 de ani din West Bromwich, si-a deconectat sotia de la aparatele care o mai tineau în viata, pe patul de spital. Medicii nu au mai dat nicio sansa femeii de 65 de ani, care suferise un grav traumatism cranian, dupa ce cazuse pe scari în locuinta…

- Papa Francisc intentioneaza sa viziteze Lituania la sfarsitul anului 2018, a informat miercuri biroul de presa al presedintelui acestei tari, Dalia Grybauskaite, citat de DPA. "Vizita suveranului pontif este programata pentru toamna anului viitor", a indicat o purtatoare de cuvant a Presedintiei…

- Caz socant la Spitalul de boli infectioase din Iasi. O femeie de 23 de ani a fost injunghiata in salonul unde era internata alaturi de fetița ei, bolnava de rujeola. Agresorul este chiar fostul...

- Injunghiata la spital, chiar in salonul in care era internata, alaturi de copilul de nici un an. S a intamplat la Iasi, unde o femeie a fost atacata cu un cutit de iubitul ei, cu care se certase zilele trecute. Victima are mai multe rani si a fost operata de urgenta. Conducerea spitalului unde s a intamplat…

- TERIFIANT Caz iesit din comun la Barlad, unde o minora de 13 ani a fost gasita la „produs” in Gradina Publica, iar la politie a acuzat ca a fost violata de sase tineri si sechestrata timp de doua luni, fiind obligata sa se prostitueze. Culmea este ca fata sustinea ca a fost rapita de un [...]

- Descoperire macabra, facuta sambata la Iasi. Trupul neinsufletit al unui tanar in varsta de 28 de ani a fost gasit in raul Bahlui. Cativa trecatori l-au observat si au sunat la numarul unic de urgente 112. Imediat un echipaj de Pompieri a ajuns in zona si l-a scos pe barbat din apa rece. La fata locului…

- Trei tinere cu varstele cuprinse intre 24-26 de ani au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de o mașina pe trotuar. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului municipal de Poliție, Adrian Jovmir.

- Salvatorii au fost chemati in ajutorul a trei persoane, care au avut parte de un sfarsit dramatic. Cazul i-a lasat pe multi fara grai, avand in vedere ca este vorba despre trei vieti curmate de atmosfera produsa dintr-o cisterna folosita la transportul de bere, in care barbatii intrasera, unul cate…

- Un barbat, de 58 de ani,a ajuns in secția de reanimare, cu arsuri de gradul II pe suprafața feței. Cazul s-a intamplat in orașul Vatra, pe strada Ștefan Voda nr. 23. Potrivit celor de la situații excepționale, totul s-ar fi intamplat in urma deflagrației sobei de incalzit din locuința, care cel mai…

- Un taxi s-a facut scrum dupa ce soferul, care a urcat beat la volan, a intrat cu masina intr-un stalp. Politistii i-au facut semn taximetristului sa opreasca la un filtru de rutina. Soferul, in schimb, a accelerat si a incercat sa se faca nevazut.

- Imagini emoționante cu prezentatorul Catalin Maruța și soția acestuia, Andra, au fost realizate in rezerva unui spital de copii. Cei doi s-au implicat intr-o campanie care vine in sprijinul parinților ce vegheaza zi și noapte la capataiul micuților bolnavi, internați in spital. „Putem ajuta cu toții…

- Oana si Viorel Lis au reusit sa ramana impreuna aproape 20 de ani, in ciuda tuturor celor care nu le dadeau sanse. Nici diferenta de varsta si nici cea de statut nu i-a separat pe cei doi, iar fostul primar al Capitalei pare ca si-a gasit o partenera pe masura in persoana Oanei.

- Bianca Dragusanu si Victor Slav au tras o sperietura zdravana. Cei doi prezentatori TV au ajuns, weekendul trecut, de urgenta la spital cu fiica lor, in varsta de numai un an si jumatate.

- Un baiețel cu varsta pana in 2 ani, din localitatea Berlești, a cazut in oala cu ciorba și a ajuns la spital in stare grava. Copilul are arsuri pe 30% din suprafața corpului, conform Agerpres. In urma verificarilor, s-a aflat ca baiețelul s-a dezechilibrat și a cazut in recipientul cu lichid fierbinte.…

- Parintii unui copil acuza ca cel mic a fost muscat pe tot corpul. Educatoarele au incercat sa ascunda intamplarea revoltatoare, spunand ca nu s-a intamplat nimic niciodata, conform specialarad.ro. Caz socant la o gradinita din Arad. Parintii unui copil acuza ca cel mic a fost muscat pe tot corpul. Educatoarele…

- Celebrul Mircea Nebunu a reușit sa impresioneze pe toata lumea, inclusiv pe liderii clanurilor interlope rivale, in cladirea Curții Supreme de Justiție, unde așteptau sa afle la cați ani de inchisoare vor fi condamnați.

- Patrice Evra, fundașul in varsta de 36 de ani, a lovit in cap un ultras OM inaintea meciului de la Guimaraes. Foarte probabil, clubul ii va rezilia contractul care expira vara viitoare. Pe 25 ianuarie, Patrice Evra semna un contract pe 18 luni cu Marseille și se poza in tricoul alb-bleu cu numarul 21.…

- Rezultatele necropsiei arata ca faptul ca soferul vinovat de tragedie avea o alcoolemie record de 2,30 la mie alcool pur in aerul expirat. El a patruns pe contrasens si a lovit in plin masina condusa de preot. In masina se afla intreaga familie a parintelui. Cu totii se indreptau spe Iasi, unde urmau…

- Ați avut vreodata una dintre acele raceli sacaitoare, care pare ca nu mai trece? Așa a fost viața de zi cu zi pentru o femeie in varsta de 57 de ani, din China, care a avut sangerari nazale, congestie și inflamație timp zeci de ani, informeaza livescience.com