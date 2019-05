Stiri pe aceeasi tema

- A fost rost de amintiri și nostalgii, dis-de-dimineața! Dani Oțil, prezentatorul de la "Neatza cu Razvan și Dani", a povestit, in direct, cum a fost primul sarut din liceu, inspirat fiind de o tanara invitata.

- Florin Bratu, 39 de ani, a vorbit azi la GSP LIVE despre transferul sau la Nantes, in 2004, și despre ce probleme i-au spus francezii ca are. Vezi in video declarația data de Florin Bratu „Franța e un campionat fizic, unde ai nevoie de forța. Eu aveam viteza.Cand am ajuns acolo, am fost pus la niște…

- Lamantinii sau vaca de mare, cum este numit animalul, este cel mai mic dintre reprezentanții familiei sirenelor. Aceste mamifere erbivore ajung la patru metri lungime și la o greutate de peste 500 kilograme. Animalele au fost aproape complet exterminate de om. Din cele mai vechi timpuri, vacile…

- Poliția britanica a dezvaluit ca arestarile legate de droguri ale fanilor au crescut cu 10% intr-un an, iar reținerile pentru cocaina s-au dublat. A trecut doar o saptamana de cand Jack Grealish, capitanul lui Aston Villa, a fost agresat in timpul derbyului cu Birmingham City (D2). Un fan advers l-a…

- Doi romani au uimit polițiștii din Spania cu geniul de care au dat dovada in timpul comiterii mai multor infracțiuni. Cei doi s-au imbracat in polițiști și au lasat mai mulți traficanți de droguri fara suma uriașa de un milion de euro."Agenții Poliției Naționale spaniole au dezmembrat un grup…

- Asia Express, sezonul 2, ediția 16. Ruby și Robert au caștigat imunitatea, pentru a doua oara de la inceputul competiției, și i-au lasat masca pe toți ceilalți concurenți. Valentin Butnaru, prezentatorul Observatorului 12-14 de la Antena 1, a avut o apariție surpriza in India, iar Ana Morodan a facut…

- Un sofer roman de TIR a fost surprins de un politist aflat in timpul liber in timp ce sapa dupa bani, in tufisuri, in Olanda. Se pare ca barbatul a oprit camionul in apropierea portului Haga si s-a dus glont spre tufisuri.