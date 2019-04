Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei in Romania, pe piata spot, a scazut luni la jumatate fata de cel inregistrat saptamana trecuta, avand o medie de 123 de euro pe MWh, ca urmare a productiei mari de energie eoliana din Europa, in special din Germania, si a consumului mic, datorat Pastelui catolic. Pretul din…

- Polițiștii americani au avut parte de o surpriza de proporții in momentul in care au verificat o casa unde fusesera chemați pentru a prinde un presupus intrus. Mai mulți polițiști din America au fost chemați printr-un apel de urgența la o locuința din Oregon. Cel care a facut apelul a afirmat ca in…

- Dumitru Dragomir recunoaște ca ar fi interesat de cumpararea clubului Dinamo, insa doar in cazul unui preț rezonabil. Conform surselor GSP, patronul RIN Hotels ii face marcaj puternic lui Mircea Rednic, care s-a aratat interesat de achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni. (Detalii AICI) „Daca…

- Consiliul de Administrație din cadrul societații Urban Serv urmeaza sa se intruneasca in data de 27 martie 2019 pentru a stabili persoana care va prelua atribuțiunile de conducere din cadrul companiei.

- Fotbal in sala UIMITOR… Ambitii mari si meciuri spectaculoase la “Winter Cup” 2019. Inter Sport Vaslui a produs socul turneului si s-a calificat in semifinalele competitiei, dupa ce a trecut la penalty-uri de Autodriver Iasi, detinatoarea trofeului. Editia a VIII-a a turneului de fotbal in sala, “Winter…

- Decizie uimitoare in cel de-al doilea sezon „ASia Express”. Bianca Dragușanu și Oana au fost trimise acasa de Gina Pistol, care a decis sa ofere o noua șansa echipei eliminate, formata din Iuliana și Margherita. Dupa ce Bianca Dragușanu și-a exprimat in repetate randuri dorința de a pleca acasa și de…

- Candidatura fostului procuror șef al DNA la șefia Parchetului European a fost extrem de criticata de Tudorel Toader și ceilalți lideri ai alianței de guvernare. Cu toate acestea, un oficial de la Bruxelles vine un anunț surpriza.

- Astazi, inainte de a incepe emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, frumoasa Gabriela Cristea a avut parte de o surpriza de proporții! Tavi Clonda a venit pentru cateva momente pentru a o vizita pe moderatoarea de la Antena Stars și chiar a intar in direct, pentru cateva secunde, pentru a o saruta pe viitoarea…