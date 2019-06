Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au facut publica lista cu fiecare unitate din tara care primeste vouchere de vacanta. Iata care sunt agentii economici din Arges care accepta aceste vouchere: Județul ARGES PENSIUNEA DRACULA STR PRINCIPALA 190 SAT CAPATANENI AREF ARGES PENSIUNE HOTEL PISCU NEGRU STR PRINCIPALA FN AREFU…

- A mai ramas doar o zi pana la vacanța mare. Copiii sunt in extaz, iar parinții in agonie pentru ca nu știu cu cine sa-i lase cat sunt la serviciu. Vacanțele la bunici nu mai sunt o opțiune pentru copii in ultimii ani.

- Actrita britanica Emilia Clarke a facut un bilant al anilor petrecuti cu filmarile la serialul "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor") si a afirmat ca a platit un pret mult prea mare, relateaza online ziarul spaniol El Pais. Aceasta a spus ca, gratie personajului Daenerys Targaryen, si-a indeplinit…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, isi exprima profundul regret pentru tragicul incident petrecut duminica, 2 iunie a.c., in judetul Timis, in urma caruia un politist roman, aflat la datorie, si-a pierdut viata din cauza unor rani prin impuscare. Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante…

- O tanara care nu știa ca este insarcinata a nascut singura un bebeluș, in baia propriei locuințe, intr-o noapte. Atat ea, cat și fetița sunt sanatoase. Stacey Porter, in varsta de 20 de ani, a devenit mamica unei fetițe in cel mai inedit mod. Aceasta a nascut pe podeaua baii din locuința sa. Femeia…

- Astepti cu nerabdare sosirea sezonului estival si momentul in care sa parasesti realitatea cotidiana pentru a ateriza pe taramurile calde ale Spaniei pentru ca ai auzit de la prieteni, cunoscuti, vecini, colegi ca aici poti sa gasesti un loc ideal pentru a beneficia de relaxare, distractie si timp de…

- Un hotel de cinci stele din orașul-port Gwadar, Pakistan a fost luat cu asalt de mai mulți indivizi inarmați, sambata. Aceștia luptau impotriva forțelor de securitate. In timpul atacului, cel puțin o persoana a fost ucisa.

- Viața i-a dat una dintre cele mai cumplite palme pe care o primise pana la varsta de 60 de ani. Dorința de a-și petrece o noapte cu o fata ce-i putea fi nepoata a fost prea mare și barbatul a decis ca nu are nimic de pierdut