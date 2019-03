Stiri pe aceeasi tema

- Un elev s-a sinucis dupa ce a fost violat de profesoara sa. Totul s-a intamplat la o școala din Statele Unite ale Americii. Baiatul de 18 ani nu ar mai fi suportat umilința și a decis sa incheie socotelile cu viața.

- Firmele germane sunt interesate sa angajeze muncitori calificati care parasesc Marea Britanie din cauza Brexitului, a anuntat miercuri Camera de Comert din Germania (DIHK), avertizand ca cea mai mare economie europeana are un deficit de aproximativ 1,6 milioane de angajati

- Cercetatorii sunt de parere ca tinutul bebelusului in brate are un puternic impact asupra felului in care se dezvolta creierului lui. Cuvintele rostite cu blandese si gesturile de afectivitate ajuta copiii sa-si depaseasca fricile si grijile.

- Reprezentanții CJ Timiș așteapta aprobarea bugetului la nivel național pentru a decide soarta excedentului de pe 2018, daca acesta va merge in 2019 tot spre lista de investiții sau va fi imparțit cu asistența sociala. „Excedentul va merge pe anul 2019 pe lista de investiții, pe proiectele…

- Nu vi s-a intamplat niciodata sa va planificați o suma de bani din bugetul familiei pentru ceva și apoi sa nu-i mai cheltuiți pe treaba aia? E, nu! Macar o data. Ai facut economii sa mergi undeva in concediu și n-ai mai plecat. Trebuia sa zugravești și meșterul a fost ridicat de DIICOT. S-au ți ...…

- Simona Halep, 27 de ani, a debutat cu stangul in 2019. In primul meci oficial al anului, liderului WTA a fost invins, scor 4-6, 4-6, de australianca Ashleigh Barty, 22 de ani, 15 WTA, in "optimile" turneului de la Sydney (Australia). Dupa mai bine de trei luni de pauza forțata, din cauza unei hernii…

- Baiatul de 12 ani ce și-a pierdut viața in urma accidentului din data de 6 ianuarie in localitatea Bozieni, a fost petrecut astazi pe ultimul drum. Mama copilului se afla in continuare in coma.