- Un barbat din New Jersey, care mânca stridii într-un restaurant din Manhattan , New York, a gasit în una dintre acestea o perla care valoreaza câteva mii de dolari, transmit publicatiile CBS News si Inquisitr.

- Urzicile sunt foarte bogate în minerale si oligoelemente: fier, magneziu, calciu, seleniu, siliciu, zinc, sulf, iod, potasiu, bor si vitamine: A,complexul B, C,D,E,K. Iata cum poti elimina toxinele din organism cu ajutorul unei salate de urzici... crude.

- Pentru mii de romani, ziua incepe la coada la patiserie. O merdenea sau cativa covrigi tin loc de mic-dejun, in drumul spre serviciu. Totuși, puțini sunt cei care știu ce se intampla in corpul tau la scurt timp dupa ce ai mancat un covrig! Efectul este cumplit!

- Durere fara margini intr-o familie din comuna buzoiana Galbinasi, care si-a pierdut fiul in varsta de cinci ani. Parintii cred ca nenorocirea a fost cauzata de o toxiinfectie alimentara, insa necropsia le va confirma sau infirma suspiciunile. Copilul s-a stins la o zi dupa ce a mancat sarmale si clatite.

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Campania de recoltare a strugurilor de vin și de masa este in plina desfașurare. Potrivit raportarilor facute de fermierii vasluieni, recolta medie obținuta pana la aceasta data este de circa 10.000 kilograme/hectar la strugurii de vin și 6.500 kilograme/hectar la strugurii de masa. Conform datelor…