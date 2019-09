Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul era internat, de miercuri, la Spitalul de Neurochirurgie si era cunoscut cu afectiuni psihice. "In aceasta dimineata (joi - n.r.), in jurul orei 5,00 am fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat in curtea unui spital din municipiul Iasi. Politistii s-au…

- Bilantul victimelor dupa atacul de la Sapoca creste! Inca un om a decedat azi dimineata, astfel numarul total al mortilor ajunge la sase. Amintim ca, la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, un barbat de 38 de ani internat cu sevraj etilic a atacat mai multi pacienti cu un stativ de perfuzii. Si-au pierdut…

- Ziarul Unirea Cazul Sapoca: inca un pacient a murit luni dimineața iar numarul deceselor a ajuns la șase Inca un pacient a decedat azi dimineața, in cazul Sapoca, numarul deceselor ajungand la șase. Victima in varsta de 79 de ani a fost adusa in stare foarte grava, dupa atac. Un nou bilanț in cazul…

- Cinci persoane au murit si opt sunt ranite, dupa ce un barbat de 38 de ani, cu sevraj etilic, a atacat cu stativul de la perfuzii pacientii din doua saloane ale Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca, judetul Buzau. Cea de a cincea persoana, o femeie de 88 de ani, a murit luni, la Spitalul Floreasca din…

- Autorul atacului de noaptea trecuta de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, L.N., in virsta de 38 de ani, nu a fost audiat dupa eveniment. El este sedat și se afla, sub paza polițiștilor, intr-un salon al unitații medicale. Anchetatorii nu l-au putut audia pe agresor acesta fiind necooperant dupa…

- In cazul crimelor de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca din Buzau ies la iveala noi informații. Personalul care se ocupa de bolnavi era insuficient, din cauza posturilor blocate. Doar trei...

- Un pacient internat voluntar la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca din judetul Buzau a omorat alti trei pacienti si a ranit cel putin alte noua persoane internate in spital. Primele informatii oferite de anchetatori arata ca pacientul in varsta de 38 de ani din comuna buzoiana Sageata se internase la…