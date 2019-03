Stiri pe aceeasi tema

- Scott Walker, una dintre cele mai enigmatice si influente figuri din istoria rockului, a murit la varsta de 76 de ani, a confirmat casa de discuri 4AD pentru BBC. Muzicianul de origine americana, stabilit in...

- Scott Walker, una dintre cele mai enigmatice si influente figuri din istoria rockului, a murit la varsta de 76 de ani, a confirmat casa de discuri 4AD pentru BBC, potrivit news.ro.Muzicianul de origine americana, stabilit in Marea Britanie, este cunoscut pentru piese precum „The Sun Ain't…

- Muzicianul de origine americana, stabilit in Marea Britanie, este cunoscut pentru piese precum „The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" si „Joanna" si este considerat o influenta pentru artisti ca David Bowie si Jarvis Cocker. A devenit celebru in anii 1960, odata cu grupul The Walker Brothers, iar mai apoi,…

- Dick Dale, supranumit ''regele chitarei surf'' datorita stilului sau muzical deosebit, inspirat, dupa spusele sale, de sunetele pe care le-a auzit in timp ce plutea pe crestele valurilor, a decedat la varsta de 81 de ani, a declarat pentru Reuters fostul sau basist, Sam Bolle.

- Faniya Khaliullova, o cantareata extrem de cunoscuta in Rusia, a murit dupa ce a suferit un atac de cord in timpul unei piese, informeaza Antena3.ro. Femeia se afla pe scena, in timpul unei reprezentantii, atunci cand si a socat fanii.Khaliullova, in varsta de 53 de ani, a fost dusa de urgenta la spital,…

- Momente șocante in timpul unui concert. Cantareața Faniya Khaliullova a cazut ca secerata, pe scena, dupa ce a suferit un infarct chiar in timpul piesei. Și mai șocant este ca totul a fost filmat, chiar de unul dintre fanii prezenți la spectacol.

- Acordeonistul francez Marcel Azzola, care a acompaniat cu instrumentul sau nume mari ale muzicii precum Jacques Brel, Barbara sau Edith Piaf, a murit luni la 91 de ani, au relevat agentul sau Alexandre Lacombe si partenera muzicianului Lina Bossati, citati marti de AFP, potrivit Agerpres. "Inima…

- Mike Taylor, membru al trupei Walk Off the Earth a murit in noaptea de duminicE spre luni, in somn. El avea 40 de ani, era clEpar, solist vocal "i tatE a doi copii, care i"i plang pierderea, inainte de Anul Nou. Vestea tristE a fost datE de colegii sEi de trupE, iar cauza mor:ii este neclarE.