Stiri pe aceeasi tema

- Gerald Cotten a murit pe 9 decembrie 2018, in timpul unei calatorii in India, unde intenționa sa deschida un orfelinat. Omul de afaceri a murit din cauza complicațiilor cauzate de boala Crohn, a anuntat compania sa pe pagina Facebook, iar intr-o declarație scrisa, soția sa, Jennifer Robertson, a…

- Gerlad Cotten, fondatorul Quadriga, a murit in luna decembrie, la doar 30 de ani. El era singurul care se ocupa de transferul fondurilor și monedelor virtuale, astfel ca nimeni altcineva nu mai avea parola sau cheia pentru resetarea parolei. Intr-o declarație in instanța, Jennifer Robertson, vaduva…

- Un site care facilita schimbul de criptomonede numite QuadrigaCX a blocat fondurile utilizatorilor lor in valoare de peste 190 de milioane de dolari. Motivul este faptul ca acele fonduri sunt imposibil de accesat in acest moment, intrucat acestea erau tinute intr-un „portofel rece”, adica pe o unitate…

- Gigi Becali sustine ca, in opinia lui, decizia instantei ii este favorabila. Lovitura DEVASTATOARE pentru Gigi Becali. DECIZIE-SOC a instantei in dosarul MARCA STEAUA "Nu este niciun eșec pentru noi, este exact invers. Judecatorii spun ca exista o hotarare a Curții Supreme in care se…

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…

- Lovitura dura pentru romanii care muncesc in Regatul Unit. Vezi ce ii asteapta pe conationalii nostri Zeci de mii de imigranti necalificati din tarile Uniunii Europene vor putea lucra in Marea Britanie pana cel putin in anul 2025, anunta Guvernul Marii Britanii, citat de Sky News. Un plan elaborat de…

- Vești deloc bune pentru celebra iubita romanca a lui Salman Khan! Presa din India vuiește dupa ce indragitul actor a venit la cea mai fastuoasa nunta de pe mapabond, la braț cu o alta femeie.

- Guvernul Indiei a transmis școlilor sa nu le mai dea elevilor teme pentru acasa și carți grele, de teama ca ghiozdanele grele pot provoca dureri de spate, ce vor putea evolua ulterior in deteriorari ale coloanei vertebrale, scrie Sky News.