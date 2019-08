Stiri pe aceeasi tema

- Un inspector superior de la Administratia Sector 4 a Finantelor Publice este urmarit penal de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dupa ce ar fi primit mita de la zece administratori ai unor societati comerciale. Potrivit unui comunicat al PTB transmis vineri AGERPRES, joi, procurorii…

- Un angajat de la Ambulanta este cercetat sub control judiciar pentru complicitate la fals intelectul, fiind acuzat ca a luat salariu fara sa vina la serviciu, informeaza, miercuri, IPJ Olt. "Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- O femeie jandarm din județul Suceava este cercetata pentru abuz in serviciu și purtare abuziva de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iași, in cazul barbatului pe care l-a imobilizat cu spray lacrimogen intr-un parc, care a murit ulterior la spital. Ana – Maria Florescu de la Inspectoratul…

- Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia a dispus la data de 28.06.2019 punerea in miscare a actiunii penale impotriva a 8 inculpati pentru savarsirea infractiunilor de: – abuz in serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen.... The…

- De pilda, o fapta imputata medicului iesean dateaza din octombrie 2016, atunci cand Bitere ar fi pretins de la pacientul S.D.I. suma de 7.000 de lei in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale. Procurorii spun ca pacientul nu a putut obtine aceasta suma, asa ca i-a oferit chirurgului, printr-un…

- Un dosar de coruptie care a fost inceput in Ungaria, de anchetatorii de acolo, s-a rasfrant si asupra politistilor de frontiera din Romania, mai precis asupra a cinci frontieristi de la punctul de trecere a frontierei Varsand. Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, in colaborare cu Directia Generala…

- "Faptul ca Valcov e sub control judiciar, in vreme ce semnatarii protocoalelor sunt bine-mersi, arata EȘECUL lamentabil al așa-zisei lupte impotriva abuzurilor! M-am saturat de discursuri care NU prind niciodata viața in corpul legii! Valcov e pus sub control judiciar pentru ca a publicat un protocol…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi au dispus marti, 11 iunie, punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pentru trei persoane. Articolul Doi barbati si un minor, sub control judiciar dupa ce au batut un tata si pe fiul acestuia apare prima…