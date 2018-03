Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii ISU Prahova au intervenit, in aceasta dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe platforma fostei rafinarii Astra, unde se fac lucrari pentru dezafectarea acesteia, nefiind inregistrate victime in urma evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Pompierii prahoveni au intervenit, joi dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe platforma fostei rafinarii Astra, unde se fac lucrari pentru dezafectarea acesteia, nefiind inregistrate victime in urma evenimentului, conform Agerpres.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele cercetari a rezultat…

- Patru ofiteri, 21 de subofiteri si localnici din zona intervin miercuri seara in localitatea Augustin pentru consolidarea digului, dupa ce debitele raului Olt, in crestere, s-au revarsat peste acesta, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis Agerpres.''In urma precipitatiilor abundente…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis AGERPRES. ''In urma precipitatiilor abundente…

- Doua gospodarii si o benzinarie au fost inundate, marti dupa-amiaza, in comuna prahoveana Barcanesti, pompierii actionand la fata locului pentru evacuarea apei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in aceeasi zona carosabilul…

- Pompierii din judetul Neamt au intervenit, marti, pentru degajarea unui copac care a cazut peste o retea electrica, pe fondul fenomenelor meteo defavorabile, a anuntat ofiterul de relatii publice al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Leonte. Potrivit acestuia, evenimentul s-a…

- Pompierii din Timisoara au fost chemati sa intervina, luni, pentru indepartarea unor elemente metalice de pe poarta de intrare de pe Calea Aradului, similara celei pe Calea Lugojului, care anul trecut a cazut, in timpul unei furtuni, peste masina unui tanar care a murit pe loc. Potrivit reprezentantilor…

- Violeta Stoica Orașele Breaza și Comarnic au fost, in ultimii ani, reperele nefericite ale alunecarilor de teren, in județul Prahova. Incet-incet, insa, pe locul al treilea pare sa se instaleze o alta localitate urbana prahoveana – Boldești-Scaeni, mai precis zona Seciu a orașului. Cartierul Seciu,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la izolatia termica a unui perete izolat cu polistiren la o cladire industriala…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati, duminica, la orele pranzului, pentru stingerea unui incendiu produs la depozitul neconform in localitatea Maldarasti. Cauza probabila, stabilita in urma cercetarilor preliminare,…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, a murit vineri seara carbonizat, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau au ajuns la locul anunțat, printr-un apel al unor vecini la 112, unde au gasit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Maramureș au intervenit pentru lichidarea a 5 incendii in ultimele 24 de ore. Militarii baimareni au fost solicitați sa lichideze un incendiu in Baia Sprie, unde un autoturism a fost cuprins de flacari. In urma incendiului au ars elementele…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru degajarea unor bucati de acoperis de pe fatada Policlinicii cu Plata de pe strada Stefan cel Mare nr.72, din Constanta. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un incendiu a cuprins in aceasta dimineata un autoturism in trafic, pe bulevradul 1 Mai din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului a intervenit o autospeciala de stingere de la Detasamentul…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea Busteni, mai mulți turiști fiind evacuți. Șapte adulti si trei copii au fost evacuați in urma incidentului la o vila din Bușteni. Pensiunea unde a izbucnit incendiul este langa partia de schi Kalinderu. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea prahoveana Busteni, sapte adulti si trei copii fiind evacuati, in urma incidentului nefiind inregistrate victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, vila este una de…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- O pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri, care sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti, a cazut peste liniile ferate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.…

- Doua accidente în urma carora trei persoane au ramas încarcerate au avut loc duminica dimineața în județul Suceava, în localitațile Stroiești și Danila, unde ninge abundent și se circula în condiții de iarna. Carosabilul este acoperit cu zapada umeda. Conform reprezentanților…

- Stația Cimpeni a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba intervine la stingerea unui incendiu izbucnit la hornul unei case de locuit din satul Carpiniș, aparținand de comuna Roșia Montana. La fața locului a fost trimisa o autospeciala. Nu s-au raportat victime. Foto: Arhiva

- Un incendiu violent a izbucnit joi seara la o locuința de pe strada Marginașa din Cluj-Napoca, in urma incendiului o persoana fiind gasita decedata. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost dat in jurul orei 19:30, la fața locului deplasandu-se mai multe echipaje de stingere a incendiilor,…

- Un apel la 112 a anunțat in jurul orei 09:00 faptul ca un incendiu a izbucnit la la turla Bisericii Reformate din Rascruci. La fața locului au fost imediat trimise mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Avram Iancu Cluj. Pompierii sosiți la fața locului au acționat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins miristea si vegetatia uscata pe DN2A in zona Palazu Mare, in spatele Peco Mol. ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, pompierii de la Lupeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera din municipiul Vulcan. "Arderea s-a propagat la izolatia exterioara a blocului, generand o cantitate mare de fum. Ajunsi…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, marti dupa-amiaza, la biserica "Sf.Nicolae – Dorobantia" din municipiul Craiova unde izbucnise un incendiu. O autospeciala de la Detasamentul 1 Pompieri Craiova s-a deplasat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru recuperarea unui cadavru dintre stabilopozi in zona Pescarie din Constanta. Femeia se numeste Diana S., are 47 de ani si este din localitatea…

- Spitalul Orasenesc Urlati din judetul Prahova a ramas fara caldura, marti seara, dupa ce o ambulanta a acrosat conducta de gaze care alimenta centralele termice ale pavilioanelor cu bolnavi. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta dupa amiaza cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri pentru scoaterea unui caine dintr o hazna in municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, incercand…

- Trafic feroviar ingreunat pe Valea Prahovei, la Valea Larga. Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului…

- Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului Politiei Transporturi Feroviare Prahova,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Detasamentul Fripis ayu fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o degajare de tencuiala cazuta de pe fatada unui bloc pe o casa in Constanta zona Piata Chiliei, strada Dobrogea. ...

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o suprafata de o mie de metri patrati a unui abator din comuna Targsoru Vechi, arderea fiind una…

- In curtea abatorului se afla si doua rezervoare de combustibil, fara a fi insa pericol din cauza acestora. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Alarma generala in localitatea Calugareni, județul Prahova, unde nu mai puțin de opt case au ars, in nicio luna, iar concluziile specialiștilor sunt șocante: de fiecare data, focul a fost pus. Ciudat este faptul ca polițiștii au prins un suspect care este internat la psihiatrie și au și probat unele…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 60 de metri patrati si a cuprins un depozit in care sunt produse usor inflamabile, respectiv vopsea si diluant. Depozitul apartine unei fabricide…

- Doi muncitori au fost raniti intr-un accident de munca produs intr-un parc industrial din apropiere de Ploiesti. Unul dintre barbati este in stare grava, dupa ce a fost prins sub o grinda metalica grea de cateva tone, potrivit news.ro.Un muncitor in varsta de 22 de ani si altul in varsta de…

- In intervalul, 30.12.2017-03.01.2018, pompierii maramureșeni au intervenit in 10 situații de urgența. Sambata, 30.12.2017, pompierii baimareni au intervenit pe strada Bernard Shaw pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case. Din fericire, a ars doar funinginea din coșul de…

- In noaptea dintre ani, pompierii din Bucuresti au fost solicitati pentru stingerea a 25 de incendii, iar o persoana a decedat, in urma unei deflagratii provocata de o soba impovizata, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF).

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit in 18 situații pentru prevenirea riscurilor și acordarea ajutorului, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Pompierii botoșaneni și-au creat propriul brad de Craciun din echipamente pe care le utilizeaza in timpul stingerii incendiilor. Bradul este expus la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani.

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la mansarda unui imobil din municipiul Constanta. UPDATE: Pompierii au reusit, dupa mai bine de doua ore, sa stinga focul izbucnit luni seara la un imobil din centrul Constantei. Pompierii au reusit sa stinga focul izbucnit la mansarda unui imobil din centrul…