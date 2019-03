A luat foc acoperișul unei case din Mănărade. Intervin pompierii A luat foc acoperișul unei case din Manarade. Intervin pompierii Acoperișul unei case din Manarade de a luat foc sambata noapte, in jurul ore 23.30. Din primele informații primite din partea ISU Alba, Garda de intervenție Blaj a intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea incendiului. Revenim cu amanunte. The post A luat foc acoperișul unei case din Manarade. Intervin pompierii appeared first on Ziarul Unirea . Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Alba actioneaza, duminica dupa-amiaza, pentru stingerea a noi incendii de vegetatie izbucnite in judet. Potrivit ISU Alba, in jurul orei 15.50, erau semnalate incendii de vegetatie la Poiana Aiudului, Garbova de Sus si Blaj. La Poiana Aiudului, pompierii intervin alaturi de SVSU Livezile.…

- Un INCENDIU a izbucnit duminica dupa-masa la o cabana din Luncile Pigoanei. Pompierii din Sebeș au intervenit cu trei autospeciale. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o cabana din Luncile Prigoanei. Nu sunt inregistrate victime”, a transmis ISU…

- Pompierii intervin pentru stingerea unui INCENDIU de vegetație uscata la Valea Lunga Sambata, 9 martie, in jurul orei 21.00, in localitatea Valea Lunga a izbucnit un incendiu de vegetație uscata. Potrivit ISU Alba, SVSU Valea Lunga in cooperare cu Garda de intervenție Blaj au intervenit cu o autospeciala…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit sambata seara, in jurul orei 20.00, in localitatea Craciunelu de Jos. “Garda de intervenție Blaj intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din Craciunelu de Jos”, a transmis ISU Alba. Revenim cu amanunte. The post FOTO:…

- Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.00, la acoperișul unei anexe gospodarești din localitatea Valea Lunga. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea flacarilor. “Garda de intervenție Blaj intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul…

- Pompierii intervin pentru stingerea unui INCENDIU la Campeni Joi seara, in jurul orei 21.00, un incendiu a izbucnit la hornul unei locuințe de pe strada Revoluției 1848, din orașul Campeni. Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Campeni a intervenit pentru stingerea incendiului cu doua autospeciale și…

- Pompierii intervin vineri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un camion, in Craciunelu de Jos, Alba. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea incendiului s-a deplasat Garda de intervenție Blaj cu o autospeciala. Potrivit unor martori, flacarile se manifesta langa o roata din spate a camionului. Revenim…

- Un incendiu la acoperișul unei case din localitatea Lupu, comuna Cergau Mare, a izbucnit, joi seara, fara a fi inregistrate victime. Potrivit ISU Alba, Garda Blaj a intervenit cu doua autospeciale. La fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD. Incendiul a cuprins acoperișul casei. Potrivit sursei…