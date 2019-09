A lovit un pieton și a plecat mai departe! Victima a cerut îngrijiri la spital La data de 31.08.2019, ora 15.00, politistii din Baia de Arama au fost sesizati de catre un lucrator medical din cadrul Spitalului orasenesc Baia de Arama, cu privire la faptul ca, la aceasta unitate medicala s-a prezentat o persoana care a solicitat ingrijiri medicale, declarand ca a fost victima unui accident rutier. La fata locului s-a deplasat echipa operativa care a efectuat cercetarea, stabilind faptul ca o persoana in varsta de 34 de ani, din comuna Pades, jud. Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu, din Baia de Arama, nu a acordat prioritate unui…… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

