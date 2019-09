A lovit două maşini şi un poliţist Oamenii legii au dispus, duminica, retinerea unui craiovean de 36 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de ultraj. Inainte de a lovi un politist, barbatul ar fi aruncat cu diverse obiecte in doua autoturisme parcate pe bulevardul 1 Mai. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

