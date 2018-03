Stiri pe aceeasi tema

- Ada Solomon, intrerupta de TVR la Premiile GOPO. Cunoscuta producatoare de filme Ada Solomon a fost cea careia i-a fost inmanat premiul pentru cel mai bun film, „Un pas in urma serafimilor”, la Premiile GOPO de anul acesta . Actrița Tora Vasilescu a anunțat numele peliculei caștigatoare. Chiar in timpul…

- Sursa foto: Libertatea.ro A XII-a editie a Galei Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat filmului romanesc, desfasurata marti seara la Sala Mare a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Capitala, a intrat de cateva ore cu adevarat in istorie si este marcata de triumful naucitor al filmului…

- *”Jazzul se interpreteaza din inima. Poti chiar trai prin el. Iubiti-l intotdeauna”. ( Louis Armstrong ) Cel mai longeviv festival de jazz din Romania iși așteapta spectatorii la Sibiu, in a doua jumatate a lunii mai. Read More...

- Sa meditam putin la cuvintele incarcate de emotie si continut inaltator adresate de doamna professor Laura Vultur cu ocazia importantului eveniiment petrecut in orasul Bistrita la 24 martie 2018, anume Marsul pentru viata, care apara si solidarizeaza cu O LUME PENTRU VIATA - prof. Geta Lapuste. Iubiti…

- Mariah Carey este o cantareata de muzica pop si Ramp;B, compozitoare, producatoare si actrita americana. Potrivit wikipedia.org, Mariah Carey si a lansat albumul de debut in 1990, sub indrumarea lui Tommy Mottola, director la compania de discuri Columbia Records, cu care se casatoreste in 1993. Ea devine…

- Cei doi soți care au pierit in accidentul infiorator produs luni dupa amiaza pe DN 10, la Satuc , erau invațatori in localitatea buzoiana Braești, fiind extrem de iubiți și apreciați de intreaga comunitate. Cei doi au format mii și mii de copii de-a lungul carierei lor de dascal. Comunitatea din Braești…

- Cine spune ca nu poate exista armonie intr-un cuplu divorțat? Mariah Carey și Nick Connan sunt dovada ca atunci cand pasiunea dispare, ramane iubirea fața de omul cu care ai fost casatorit și ai imparțit clipe importante. Cei doi s-au prezentat, alaturi de gemenii lor, la Kids` Choice Award. foto: Hepta…

- Nici vedetele nu sunt scutite de suișurile și coborașurile specifice unei idile obișnuite, insa ceea ce ne uimește mai mult e ca au renunțat la propriile orgolii și i-au implorat pe foștii lor parteneri sa ii primeasca inapoi. Muzicianul Adam Levine și modelul Behati Prinsloo sunt superbi impreuna,…

- Iubiti si respectati de publicul constantean si nu numai, iata ca veteranii scenei constantene, actorii Ileana Ploscaru si Alexandru Mereuta, au intrat si in atentia autoritatilor judetene. La propunerea presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, celor doi mari artisti li se va decerna,…

- A fost monumental ce a putut sa „țeasa” pe istorica canava a coexistenței dintre Barbat și Femeie. Niciun cuvant despre actualitatea politica, economica, sociala de afara. Eram toți, inclusiv el, copii de 6 ani, aflați la o terapie excepționala a tuturor depresiilor, a alungarii gandurilor negre, a…

- Iubiți prieteni, pentru ca suntem in postul sfintelor Paști, emisiunea de astazi și-a propus sa aduca in prim plan frumosul și modestia impletite in marțișor de bucurie cu tradiția, obiceiurile și datinile strabune. Cel care are conturate aceste trasaturi și fixate de-a lungul vieții prin munca, creație…

- Exatlon 7 februarie. Concursul Exatlon a mai facut o victima! Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, un dansator…

- Un incident macabru, desprins insa parca din filme tragice, s-a petrecut in vestul țarii. Doi tineri, un baiat și o fata, ambii de 23 de ani, au fost gasiți impușcați in cap, intr-un bar din localitatea aradeana Tirnova, potrivit newsar.ro. Potrivit unor surse din cadrul Inspectoratului Județean de…

- Un incident macabru, desprins insa parca din filme tragice, s-a petrecut in vestul țarii. Doi tineri, un baiat și o fata, ambii de 23 de ani, au fost gasiți impușcați in cap, intr-un bar din localitatea aradeana Tirnova, potrivit newsar.ro. Din primele informatii, cei doi ar fi fost iubiti. In aceste…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Week end ul trecut, Club Doors a fost din nou gazda unui eveniment caritabil, parte a proiectului Music for Autism, la care au aderat, de a lungul timpului, o serie de nume cunoscute ale scenei romanesti.Protagonistii de duminica, 25 februarie, au fost violoncelistul Adrian Naidin si tobosarul constantean…

- Vlad Jucan (24 de ani), un instructor de dans oriental din Cluj-Napoca, s-a intors dupa sase ani la „Romanii au talent“ pentru a-si incerca inca o data norocul cu un numar de belly dance.

- Sorin Dumitras, fostul concurent de la „Burlacita”, care si-a dorit sa fie impreuna cu Andreea Mantea, dupa finalizarea concursului face dezvaluiri incendiare despre relatia pe care o avea bruneta cu tatal copilului, atunci cand nu erau camerele pornite.A luptat pentru inima ei, dar se pare ca ceva…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- "Cu multa si amara durere va anuntam ca Iubitul nostru Parinte Staret Antonie a plecat spre cer Parintele Antonie, ucenicul Maicii Domnului de la Giurgeni, a trecut in vesnicie". Acesta este mesajul postat ieri pe pagina de Facebook Manastirea Nasterea Maicii Domnului Giurgeni Neamt. Nascut la 11 octombrie…

- Iubiți prieteni, in emisiunea de astazi, conturam frumosul prin tradiție și creație cu meșteri, rapsozi populari și tineri care preiau din tainele meșteșugurilor, care se lasa descoperiți pentru domniile voastre ca, astfel, fiind martorii acestora, sa deveniți transmițatorii direcți ai valorilor culturii…

- Cantareața Lavinia Pirva a publicat o imagine in care apare alaturi de soțul ei, Ștefan Banica Junior, in intimitatea casei lor. In toamna anului trecut, Lavinia Pirva a devenit soția cu acte in regula a lui Ștefan Banica Junio r, cei doi casatorindu-se in mare secret. Deși formeaza o familie, cei doi…

- De Valentine’s Day, Andra a transmis un mesaj frumos pe retelele de socializare, indemnandu-și fanii sa-și iubeasca partenerii de viața in fiecare zi, nu doar de Ziua Indragostiților. Andra formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc cu prezentatorul de televiziune Catalin…

- Facebook a luat decizia de a actualiza aplicația Messenger cu o serie de funcții speciale, destinate celor care activeaza statusul ”in a relationship”, pe rețeaua de socializare.Astfel, apabilitatile noi vor aparea doar pentru cei care activeaza o relatie începând…

- Andra si Catalin Maruta sunt casatoriti de 10 ani si au impreuna doi copilasi superbi. Dragostea lor e trainica si se pare ca nu s-a diminuat odata cu trecerea timpului. Cu ocazia Sfantului Valentin, Andra a tinut sa transmita un mesaj pe contul ei de Facebook.

- A divorțat dupa șapte ani de casatorie. Recent a ințeles cum ar fi putut sa-și salveze mariajul. Și a decis sa ofere un sfat tuturor femeilor care se afla in situația in care a fost și ea. 1.Barbații au nevoie uneori sa fie lasați in bula lor, deci, lasați-i in liniște. 2.Daca vreți…

- Regulament: – Fiecare comentariu trebuie scris sub poza ce anunța concursul in pagina de facebook – Nu aveți voie sa comentați de mai multe ori, astfel riscați sa fiți eliminat din competiție – Declarațiile sunt valabile de astazi și pana in data de 13 februarie –…

- Alba Mall, cel mai mare centru comercial din județul Alba, continua seria evenimentelor dedicate comunitații locale, și nu numai, cu un weekend pregatit, exclusiv, pentru indragostiți. Așadar, intre 9 și 11 februarie 2018, sunteți așteptați, cu porțile larg deschise, la Targul de Valentine`s Day, pentru…

- A fost o intalnire oarecum tensionata intre Anda Adam si Victor Slav. Blondina a fost invitata in emisiunea fostului ei iubit, pentru a vorbi despre experienta pe care a trait-o la Exatlon. Vedeta a fost eliminata zilele trecute, dupa ce s-a accidentat grav la genunchiul la care fusese operata cu ani…

- Iubiți prieteni, astazi, in emisiunea Tradiții poposim in Suceava, mai exact in incinta Centrului Cultural Bucovina care a gazduit tradiția, portul și cantecul popular, timp de un ceas, unde Radio Iași, prezent ca de fiecare data, a ajuns pana-n miezul culturii populare, incercand prin dialogul cu Angelica…

- Cel mai cunoscut dansator al Romaniei, Gigi Caciuleanu, locuiește la Paris și iși imparte timpul intre …țari și pasiuni. Intre Franța, Romania și Chile. Intre poezie, dans, plimbari, mirari. Este mereu cautat, mereu ocupat, totdeauna visator. Daca ar avea timp, ar sta o luna in Catedrala Notre Dame,…

- Avocatul Daniel Ionascu i-a spus Oanei Lis in emisiunea "Xtra Night Show" ca nu crede ca ea il iubeste pe Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei s-a baricadat in casa dupa ce Oana Lis a vrut sa ii vanda hainele. In cele din urma, Viorel Lis a reusit sa isi recupereze hainele.

- Pe blogul jurnalistului Cristian Scutariu a aparut un articol in care este prezentat statusul contului de WhatsApp al lui Nicolae Dica, status care tradeaza o situatie incordata intre antrenor si sotia acestuia. "Pentru toate curvele care aveti acest numar de telefon. Jocul s-a terminat. Semnat,…

- Celebra actrița și cantareața este mama a doi copii, o fetița și-un baiețel, de 10, respectiv 6 ani. Ei bine, daca baiețelul ii seamana mai mult tatalui sau, producatorul Tommy Mottola, fetița este bucațica rupta din mama sa, celebra Thalia. Thalia și fiica sa, Sabrina Iar una dintre postarile recente…

- Instagram testeaza un nou indicator pentru statusul ultimei activitati, care ar urma sa fie vizibil in dreptul tuturor profilelor de utilizator pe care le urmarim. Intalnit in versiunea pentru Android si iOS a aplicatiei Instagram, noul indicator este activat automat si apare inclusiv in dreptul mesajelor…

- "Eu nu ma pricep la fotbal, la partea de management. (...) Cum trebuie sa fie accesul, cu liful. E o meserie. Avand pe o lista ce trebuie sa mai facem. La un moment dat, Ciolacu a avut o idee. (...) Un om extraordinar. A zis ca vrea sa vada dosarul. A luat dosarul. A zis cand il termin de citit,…

- Iubiți munții și va place sa alergați? Retezat SkyRace este competiția perfecta pentru toți care sunt indragostiți de aerul tare al inalțimilor. Din 10 pana in 12 ianuarie va puteți inscrie la acest concurs cu adevarat special, care grupeaza trei curse separate, cea mai lunga dintre ele de nu mai puțin…

- Anul acesta, Mariah Carey a ținut sa ia parte la gala Globurilor de Aur. Artista și-a facut apariția pe covorul roșu al celei de-a 75-a ediție a evenimentului la brațul partenerului ei de viața, dansatorul Bryan Tanaka și a avut grija sa respecte dress code-ul, facand front comun cu toate celelalte…

- CHISINAU, 7 ian — Sputnik. ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chisinaului si al întregii Moldove, a savârsit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitana. Întâistatatorul i-a felicitat pe credinciosi cu ocazia sfintei sarbatori a Nasterii Domnului. „Dupa…

- Doi turisti au socat o comunitate din Grecia, dupa ce si-au pus capat zilelor in cadrul unei ceremonii satanice. Decoperirea macabra a fost facuta de proprietarul care le inchiriase o locuinta ca sa petreaca acolo Revelionul. Autoritatile elene au fost socate de ceea ce au gasit in casa in care cei…

- Legatura dintre Oana Roman și Cristina, logodnica lui Mihai Mitoșeru, moarta intr-un accident de mașina.Vedeta a facut dezvaluiri incredibile despre cel mai bun prieten al sau și femeia cu care vroia sa se casatoreasca. Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online, OanaPunctRoman,…

- Palici a fost invitat maine sa vina sa discute și sa semneze contractul cu "cainii". Croatul transmisese la finele lui 2017 ca e de acord cu ceea ce-i ofera roș-albii Dinamo a inceput 2018 de pe poziție de play-out, de pe locul 7, iar de luni reincepe antrenamentele. ...

- Oana Roman a transmis cateva ganduri la inceput de an 2018, in care le recomanda tuturor sa nu aiba niciodata impresia ca li se cuvine ceva. Oana Roman, care nu a renunțat la visul ei de a locui in Franța , a transmis un mesaj prietenilor sai virtuali, la inceput de an. Oana Roman, care a aratat foarte…

- La acest sfirsit de an, marele compozitor Eugen Doga ne indeamna sa iubim viata si sa traim fericiti linga cei dragi. „Iubiți viața, pentru ca ea este minunata și bucurați-va de ea. Traiți pentru voi, creșteți-va copiii, bucurați-va de fiecare rasarit de soare! La mulți ani!”, ne-a spus Eugen Doga.…

- Cum anul 2017 se apropie cu pași repezi de final, Bianca Dragușanu a profitat și le-a transmis un mesaj celor cre o urmaresc la televizor. Bianca Dragușanu, care se muta intr-o casa mai mare , a ținut sa le mulțumeasca telespectatorilor sai, care o urmaresc la emisiunea „Te vreau langa mine”, de la…

- La final de an, e vremea retrospectivelor. De aceea, Libertatea a vrut sa afle de la oameni care a fost personalitatea care le-a marcat, pe parcursul anului, ori de-a lungul timpului, existența. Pentru cei mai mulți dintre cei intervievați, figura cel mai clar reprezentata este cea a regelui Mihai.…