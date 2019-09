A jefuit un restaurant McDonald's cu un pistol fals. Individul a fost expulzat Agresorul, care purta o cagula, a amenintat cu un pistol atat personalul restaurantului, cat si pe sefii acestuia. Individul a amenințat personalul și a cerut sa i se dea toti banii din casierie. Unul dintre șefii echipei, un veteran care a servit in Marina SUA timp de cinci ani, a sarit la individ si l-a prins, imobilizandu-l pana la sosirea politistilor care l-au dus in arest.

In urmna acestui incident a fost infiintata o unitate de asistenta psihologica pentru personalul restaurantului atatcat de barbat.









