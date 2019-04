Stiri pe aceeasi tema

- O crima socanta a avut loc intr-un oras din Rusia. Un barbat in varsta de 34 de ani si-a ucis copilul de doar sase ani, dupa ce mai intai l-a abuzat. Barbatul si-a omorat apoi si sotia.

- Apar detalii teribile despre crima odioasa de la Arad, ce a fost urmata de sinucidere. Tanara de 38 de ani care a fost ucisa de soț ceruse ordin de protecție, in instanța, impotriva barbatului, dar a renunțat la proces.

- O noua crima ingrozește Romania! Un barbat si-a injunghiat de mai multe ori sotia, apoi s-a sinucis. Totul s-a petrecut sub privirile copilului de 10 ani Un barbat si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul…

- Un barbat din orașul Arad si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul 9 al blocului in care locuia. In momentul scandalului in locuința se afla și copilul de 10 ani al celor doi soți.Surse judiciare…

- Sfarșit greu de imaginat pentru doua persoane, noaptea trecuta in cartierul Vlaicu din Arad. Un barbat in varsta de 40 de ani și-a ucis soția de zeci de ori, apoi s-a aruncat in gol de la etajul 9 al blocului in care locuiau, scrie aradon.ro. Totul s-a petrecut sub ochii copilului in varsta de 10 ...…

- Mihai Mitoșeru și soția sa, Noemi, iși doresc foarte mult copii, insa deocamdata cei doi nu pot avea moștenitori. Mihai Mitoșeru formeaza o familie alaturi de soția sa, Noemi. Cei doi iși doresc foarte mult copii. deocamdata, insa, cei doi nu pot avea moștenitori. Mihai Mitoșeru a explicat, pentru…

- O femeie de 39 de ani din comuna Manastirea Humorului, județul Suceava, a fost omorata, vineri, din primele informații reieșind ca autorul crimei este soțul ei. Cei doi s-au certat din cauza geloziei, iar dupa ce și-a ucis soția, barbatul s-a sinucis, transmis corespondentul MEDIAFAX. O ancheta…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Drobeta Turnu-Severin a decis sa isi puna capat zilelor, dupa ce a aflat ca sotia in inseala. Acesta a primit mai multe poze compromitatoare cu aceasta.