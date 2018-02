Stiri pe aceeasi tema

- Toți copiii vor sa descopere lumea și sunt curioși in legatura cu tot ce-i inconjoara. Copiii fac lucruri ciudate uneori pe care adulții nu le observa de fiecare data. Poate ca ți-ai vazut și tu copilul stand in poziție de „W” sau cu picioarele ca o broscuța, dar poate ca ca nici nu ai bagat…

- O vaduva din Iași cere companiei Iasicon și unei primarii comunale sa-i achite despagubiri de peste 150.000 de euro pentru ca soțul sau a decedat in timpul unor lucrari contractate de firma lui Titel Sinescu @ Cristian Bejan se afla intr-un șanț și a murit sufocat dupa ce un mal de pamant s-a prabușit…

- Un caz incredibil s-a intamplat in Tampa, Florida, SUA. O pisica a inviat din morti. Animalul a fost lovit destul de puternic de o masina, accident ce i-a provocat mai multe rani pe corp, scrie realitatea.net.Stapanul a gasit pisica intr-o balta de sange, fara puls.

- La data de 05 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe raza comunei Bustuchin, a izbucnit un incendiu la un microbuz de transport persoane. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului, a reiesit faptul…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru infiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cat mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbaterea Parlamentului, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Au avut candva o viata normala insa soarta le-a fost potrivnica dupa moartea parintilor. Trei frati cu varste cuprinse intre 30 si 45 de ani, din localitatea Amaru, judetul Buzau, traiesc sub cerul liber, la propriu, mai precis intre ruinele casei in care s-au nascut. Un apel pentru sprijinirea celor…

- Ninsoarea de saptamana trecuta i-a bucurat enorm pe ieseni mai ales pentru ca a adus un strat consistent de zapada - material necesar pentru eliberarea spiritului creator si in cazul copiilor si in cazul adultilor. Orasul a fost impanzit de oameni de zapada superbi (VEDETI AICI). Dar unii ieseni au…

- Soțul Simonei Tache, jurnalistul de la „Cațavencii” care a murit din cauza unei maladii necruțatoare va fi imormantat marți. Ea a dezvaluit ca „ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta”.

- Designerul francez Hedi Slimane, pionier al aspectului skinny la Dior si Yves Saint Laurent, a fost numit director artistic, de creatie si imagine la Celine, functie pe care o va ocupa incepand de la 1 februarie, a anuntat duminica Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), compania care detine casa de…

- Sala de spectacole a Centrului Cultural „G. M. Zamfirescu” a primit numele artistului, Octavian Bud, acestea fiind un apropiat colaborator al instituției, fiind prezent de zeci de ori pe scena salii. „Tavi Bud a fost un artist desavarșit, care va ramane mereu in inimile noastre prin muzica lui, dar…

- Dalai Lama afirma ca „scopul vieții este sa fii fericit”. Dar ce este fericirea? E determinata mai mult de starea noastra de spirit decat de evenimente exterioare noua? „Fericirea poate fi constatata doar retroactiv. ”(...) e o stare pe care presupunem ca am avut-o, in situații in care am reușit sa…

- Grupul RIFF incepe anul 2018 cu un show sustinut marti, 30 ianuarie, de la ora 19, in sala Casei de Cultura Fagaras. Evenimentul face parte din seria de concerte organizate pentru promovare album muzical „RIFF – Pe drum... ”, cel de al 11 –lea al grupului. Concertul va dura 2 ore si va cuprinde piese…

- O femeie in varsta de 63 de ani le-a marturisit polițiștilor ca și-a omorat tatal pe care l-a ingropat apoi in gradina din sptele casei. Crima a avut loc in urma cu zece ani și cazul a șocat pe toata lumea.

- Joi, 18 ianuarie, Teatrul studentesc „Fabulinus" aduce pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" al Universitatii din Suceava premierea piesei „Pisica verde", de Elise Wilk, in regia lui Cosmin Panaite.Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar intrarea se ...

- La începutul lunii ianuarie 2018 a vzut lumina tiparului numrul 4244 ianuariemartie 2018 al revistei Cartelul metaforelor publicaie lunar care apare sub egida Casei de Cultur a Sindicatelor Buzu redactor ef Marin Ifrim. Este o revist bogat în coninut dar foarte puin ilustrat.Revista buzoia...

- Fecioara. Anul care a trecut a fost o provocare pentru nativii Fecioara si va continua aceasta tendinta si in acest an. In 2017 au muncit pentru cariera lor si pentru afirmare, iar acest lucru este valabil in 2018. Deși nu sunt inclinați sa se distreze, ar trebui sa gaseasca un hobby sau un spațiu unde…

- O femeie de 31 de ani, de profesie psiholog, a avut parte de nunta pe care și-a dorit-o, însa nu și de locația mult visata. Femeia suferea de cancer și a fost nevoita sa-și faca nunta în spital. Heather și Dave Mosher s-au casatorit cu doar câteva zile înainte…

- Un tânar în vârsta de 22 de ani, originar din satul Puhaceni (Anenii Noi), a sfârșit tragic. Acesta a fost înjunghiat de câțiva „amici”, incendiat și îngropat într-o gospodarie, osemintele sale fiind depistate, acum o zi - la circa trei…

- Ocupatie inedita pentru o pensionara din comuna damboviteana Lunguletu! Niculina Radoi are 70 de ani si nu sta o clipa Post-ul LUNGULEȚU: O batrana vrea sa construiasca o replica a casei lui Ion Creanga, pentru a inființa un muzeu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O casa din comuna Gioc, langa Timișoara, a fost cuprinsa de flacari, iar principalul „vinovat” este…cainele familiei. Patrupedul a ros un cablu electric, fapt care a provocat incendiul. Cauza incendiului care a cuprins casa este un scurtcircuit electric, provocat de cainele familiei. Animalul a ros…

- Pompierii au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge doua incendii provocate intentionat de oamenii strazii. In ambele cazuri a fost vorba de case dezafectate din municipiul Pitesti.Miercuri seara, la ora 22.43, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma de la Detasamentul de Pompieri Pitesti…

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare despre doctorul Mihai Lucan care a fost retinut 24 de ore, iar acum se afla sub control judiciar pentru fapte extrem de grave de coruptie.Lucan a fost interceptat intr-o serie de stenograme incendiare in care vorbea cu Victor Zota, fostul coordonator…

- Medicii din Barlad au fost martorii unui miracol cu trei zile inainte de nasterea Mantuitorului. Un barbat care s-a inecat in piscina unui centru SPA a inviat dupa 30 de minute. In urma investigatiilor facute de specialisti, barbatul care s-a intors din morti nu s-a ales cu sechele in urma incidentului…

- Lee Broadway, o femeie in varsta de 42 de ani din Carolina de Nord, credea ca are o migrena severa. Insa, intr-o zi l-a anunțat pe soțul ei, Eric, ca a plecat de la serviciu pentru ca a simțit „cea mai ingrozitoare durere de cap din viața ei”. De mic copil a suferit de migrene, dar de data aceasta a…

- DE-A RASU-PLANSU Actorul Marian Ralea, care astazi implineste 60 de ani, a fost nevoit sa-si dezminta propria moarte, dupa ce mai multe site-uri de stiri au publicat o informatie eronata. Marian Ralea este nascut la 20 decembrie 1957 la Turda, Brasov, si este un actor roman de teatru, televiziune si…

- Consilierii județeni au dezbatut, luni, in ședința extraordinara proiectul privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpararea Casei memoriale „Vasile Alecsandri”, care este monument istoric. Ultima zi pentru exercitarea acestui drept este 20 decembrie. Cum Ministerul Culturii a decis sa…

- Un miliardar canadian, fondatorul unui companii farmaceutice, si sotia lui au fost gasiti decedati in locuinta lor din Toronto in circumstante descrise drept "suspecte" de catre politie, informeaza BBC News online.

- REGELE MIHAI. Monarhi din mai toate casele regale din Europa sunt prezenti la funeraliile regelui. Regele Juan Carlos I al Spaniei si Regina Sofia a Spaniei, precum si printul Charles sunt deja la Palatul Regal, în sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a

- Cand a fost ultima oara cand ai citit o carte sau un articol substantial? Se intampla ca majoritatea obiceiurilor tale de citit sa graviteze in jurul tweet-urilor, actualizarilor de Facebook sau indicatiilor de pe pachetul de ovaz? Daca esti unul dintre nenumaratii oameni care nu obisnuiesc sa citeasca…

- Regele Mihai va fi inmormantat pe 16 decembrie, la noua Catedrala Episcopala de la Curtea de Argeș. Dupa cum era de așteptat, rudele acestuia vor lua parte la funeralii, printre aceștia regasindu-se multe capete incoronate din intreaga lume. Regele Mihai a murit pe 5 decembrie 2017 Potrivit purtatorului…

- Citeste tot materialul pe evz.ro Post-ul Evz.ro: Americanul care il admira pe Corneliu Zelea Codreanu a aparut din nou. Neo-fascistul pune acum presiune pe Donald Trump! apare prima data in Libertatea.ro .

- Ca in fiecare an și de aceasta data, de ziua Sfantului Nicolae, la Cugir au fost aprinse luminițele din tradiționalul brad de Craciun, amplasat in fața Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. Acestea au fost pornite de pe scena de spectacole din apropiere, de catre primarul orașului, Adrian…

- IMAGINI…Ieri au fost date publicitatii imaginile surprinse de camerele de supraveghere in dimineata in care Lucian Strat a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in usa unei farmacii situate in apropierea Pietei Centrale. In imagini se vede ca tanarul a venit cu viteza foarte mare dinspre…

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora. Masina in care se aflau…

- Direcția de asistența sociala a municipiului Timișoara a organizat de Sfantul Andrei un eveniment plin de insemnatate pentru cei mai longevivi cetațeni ai orașului. Peste 550 de persoane, cupluri cu peste 50 de ani de casnicie, precum și timișoreni care au varsta peste 90 de ani au pașit bucuroși și…

- Timp de cateva minute, un catelus maidanez a facut spactacol la parada militara din Buzau. Patrupedul a vrut si chiar a reusit sa fie in centrul atentiei si sa atraga privirile spectator...

- La cateva zile de la inmormantare, in fata casei Stelei Popescu, in care actrita se afla atunci cand a suferit accidentul vascular cerebral care i-a curmat viata, au aparut mai multe buchete de flori, lumanari si un biletel, care face referire la fostul sot al actritei, Puiu Maximilian, scrie Cancan.…

- Stela Popescu a fost inmormantata duminica la Cimitirul Manastirii Cernica, la funeraliile marii actrite participand mii de persoane. Rude, prieteni si fani au venit duminica sa isi ia ramas-bun de la Stela, inclusiv partenerul de scena al actritei pentru aproape patru decenii, Alexandru Arsinel, care…

- Aproximativ 16.000 de fosti angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor primi, din decembrie, diferentele de bani rezultate in urma recalcularii acestora, in baza Legii 223/2015, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „La acest moment procesul de recalculare…

- Adrian Enache sufera cumplit dupa pierderea colegelor mult iubite, Stela Popescu si Cristina Stamate. Artistul si-a transpus intreaga suferinta si a facut totul public printr-o postare coplesitoare.

- Ionuț Negoița a fost ieri la Saftica pentru a discuta cu jucatorii, deși a declarat in mai multe randuri ca nu se mai implica in viața echipei. Cine mai ințelege ceva din haosul provocat de Ionuț Negoița? In urma cu o saptamana declara la televizor pe un ton condescendent și ușor ironic: "De ce ma intrebați…

- Administrația Alimentelor și Medicamentelor de peste ocean a aprobat o pilula cu senzori înauntru pentru a da informații medicilor din interiorul corpului. Într-un comunicat de presa postat de cei de la gizmodo.com, reprezentanții FDA au declarat ca un medicament antipsihotic…

- Unii sustin ca pisica reprezinta, in vis, simbolul intuitiei, iar starea ei de sanatate ar indica daca iti urmezi sau nu intuitia. Astfel, visul in care apare o pisica bolnava ar putea insemna ca trebuie sa te bazezi mai mult pe intuittie si mai putin pe intelect . (VEZI SI:A Ce inseamna cand visezi…

- Un fermier din Rusia a avut parte de o experienta inedita. Barbatul a gasit intr-o zi in curtea sa patru puiuti care pareau a fi de pisica. Nu a stat pe ganduri, i-a luat in casa si a decis sa aiba grija de ei.

- Doua femei de 36 și 45 de ani care au intrat in beciul unei gospodarii din satul Pelinei, raionul Cahul, au decedat in dupa-amiaza zilei de ieri, dupa ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon emanat de la fermentarea vinului. O a treia persoana gasita in același beci, un barbat de 49 de ani, stapanul gospodariei,…

- Rita Ora a avut o apariție neobișnuita pe covorul roșu de la gala premiilor MTV Europe Music Awards. Cantareața, care a fost și gazda evenimentului, și-a facut apariția in halat de baie și cu un prosop pe cap. Chiar și așa, ea a reușit sa arate foarte bine. Rita Ora a ales o ținuta inedita pentru apariția…