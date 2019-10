Stiri pe aceeasi tema

- Britney Bashforth, o tanara mama de 24 de ani, a fost victima manifestarii animalice a barbatului. In fatidica zi de 13 aprilie, Shaka Williams si-a iesit pur si simplu din minti si a jucat-i in picioare pe Britney. Multiple fracturi la fata, leziuni ale plamanilor, splina rupta si pana si ficatul…

- Calin Geambasu se afla implicat intr-un nou scandal mediatic chiar cu mama copilului sau. Dupa ce Angelica Cadar a iesit in public si l-a atacat, acum, Calin Geambasu a ales sa-i dea replica.

- Fosta eminența cenușie a Guvernului, Darius Valcov, intra in focuri pentru ca are termen la Inalta Curte de Casați și Justiție, in dosarul in care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare, in prima instana.Citește și: Rareș Bogdan amenința cu DEMISIA din PNL: intru in CONFLICT DIRECT cu conducerea…

- Vasile Nistor, un roman in varsta de 47 de ani, stabilit in Italia, a facut prapad in localitatea Torri di Quartesolo, din provincia Vicenza. Cand a dat cu ochii de fosta iubita, ospatarița la localul „The Big”, Nistor a innebunit, a notat rotalianul.com. El nu s-a oprit aici, ci a aruncat in toate…

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care a ucis-o prin incendiere pe Valentina Nica, a aflat ca se menține masura arestului preventiv pana la solutionarea cauzei. Ucigasul Valentinei Nica a fost trimis in judecata la mijlocul lunii iunie, pentru omor calificat cu premeditare. ”In baza art.348 al.2 C.pr.pen.…

- O poveste asemanatoare celei de la Caracal a starnit o revolta publica intr-o țara vecina Romaniei. Un barbat din Serbia a rapit și Tijana a fost rapita și ucisa cu brutalitate in noaptea...