Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a declarat, miercuri, ca ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior, construieste partide politice si cauta candidati pentru presedintia Romaniei.

- Aproape 50.000 de oameni au semnat o petitie online, intiata in urma cu doua zile si intitulata „Jandarmeria e toxica. Cerem ajutorul ONU”, prin care ii solicita noului Inalt Comisar pentru Drepturile...

- Criza acuta a fortei de munca, provocata de emigratia catre vestul Europei, ii determina pe polonezi sa caute lucratori straini, conditia pe care trebuie sa o indeplineasca acestia pentru a lucre intre granitele Poloniei fiind aceea de a fi crestini. Migrantii sunt refuzati pe capete, in special cei…

- Consiliul Municipal Chișinau va plati avocați care sa-i reprezinte interesele in instanțele de judecata in dosarele in care administratia locala este prejudiciata prin diferite scheme, in care sunt implicati si functionari publici.

- Luis Gneiting, ministrul Agriculturii din Paraguay, si alte trei persoane au murit dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit miercuri noapte intr-o zona mlastinoasa, au declarat mai multi oficiali guvernamentali. „Anuntam cu mare tristete moartea a patru persoane in urma prabusirii unui avion",…

- Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de referente de specialitate III in cadrul Compartimentul de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!