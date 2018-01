Stiri pe aceeasi tema

- Anca Lungu se pare ca vrea sa înceapa o viața noua și este dispusa sa faca și pasul cel mare, din nou. Prezentatoarea de știri de la Antena 1 și-a gasit alesul la doar șase luni de la divorț.

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a tot speculat zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Anuntul revenirii Mirelei Vaida pe TV a fost facut pe pagina de Instagram a celor de la Antena…

- In absenta Simonei Gherghe, Mirela Vaida a fost gazda emisiunii “Acces direct”, de la Antena 1. La revenirea pe micul ecran, sotia lui Razvan Sandulescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa celei care a inlocuit-o temporar. A

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- Jurnalista Mara Banica s-a aratat in fața fanilor ei așa cum aceștia nu au vazut-o vreodata. Mara Banica, care a inlocuit-o in numeroase randuri pe Simona Gherghe la emisiunea „Acces Direct” , de la Antena 1, se afla in vacanța cu logodnicul ei, Razvan. Jurnalista, care și-a facut mama sa planga in…

- Paula Chirila are cea mai simpatica partenera de distractie. Este vorba despre Carla, care s-a transformat intr-o domnisoara ce o insoteste peste tot. Fosta prezentatoare tv și micuța ei au facut primul Revelion doar ele doua, in Londra!

- Fosta vedeta de televiziune Augusta Lazarov are o familie superba, alaturi de care traește viața din plin și se bucura de fiecare moment. Augusta Lazarov este o fosta prezentatoare de televiziune și fosta soție a regretatului om de televiziune Valeriu Lazarov. In prezent, vedeta este casatorita cu actorul…

- Au trecut cateva luni de cand relația lor a fost descoperita de publicațiile de scandal, insa Gina Pistol și Smiley nu au dat nicio declarație despre ce se intampla intre ei. Daca Smiley a refuzat complet sa discute acest subiect cu jurnaliștii, Gina a fost ceva mai prietenoasa și a dat de ințeles ca…

- Dupa un an incarcat, prezentatoarea de televiziune Corina Danila și-a luat o binemeritata vacanța și a plecat sa se reculeaga departe de țara. Corina Danila, care a slabit considerabil in ultima perioada de timp , este cunoscuta publicului din Romania atat in caliutate de actrița, cat și de prezentatoarea…

- In ediția de marți a show-ului ”Poftiți in vacanța” de la Antena 1, de diseara, Margherita de la Clejani, Giani Kirița, Jorge și Sorana sunt cei care se vor asigura ca celor mici nu le va lipsi nimic.

- Formau unul dintre cele mai statornice perechi din showbiz. Ea, dansatoare si coregraf, el un tenisman foarte talentat. Din pacate, 2017 a fost hotarator pentru ei. Fosta „bebelusa” Catrinel Sandu si fostul jucator de tenis Gabriel Trifu aveau una dintre cele mai invidiate relatii. Cei doi s-au casatorit…

- Roxana Ciuhulescu și-a luat iubitul și au plecat peste hotare, acolo unde e cald și bine. Cei doi au petrecut Craciunul in Thailanda și nu au ezitat sa se pozele impreuna, aratandu-le tuturor ca se iubesc.

- In ediția de Craciun a emisiunii „Poftiți in vacanța”, difuzata pe 26 și 27 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, surprizele se țin lanț. Toți invitații sunt parinți și sunt pregatiți sa faca tot ce știu mai bine pentru a aduce bucuria pe chipul copiilor veniți in tabara lui nea Marin.

- Magistrata Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat, la postul de televiziune Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.

- La cateva luni bune dupa despartirea de Catalin Cazacu, Denisa Tanase si-a facut un nou iubit. Acesta e un tanar afacerist, cunoscut in lumea vedetelor. Si, desi, au vrut sa isi pastreze relatia ascunsa, cei doi s-au dat singuri de gol in timpul vacantei in care se afla departe de Romania.

- Cum petrec Craciunul vedetele din sportul romanesc. Au facut bradul și a intrat in vraja in Sarbatorilor de iarna. Sandra și Tiago, baiețelul lui Adrian Mutu, director sportiv la Federația Romana de Fotbal, au impodobit deja bradul de Craciun in compania unor prieteni. Fosta gimnasta Sandra Izbașa a…

- Judecatorii sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor Justiției. Jurnalista Adina Anghelescu a precizat, la Antena 3, ca ”este o manipulare ordinara. Ei vor sa suprapuna vacanța judecatoreasca, care incepe in data de 20, o vacanța de iarna care dureaza pana dupa Revelion, cu…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…

- Liviu Varciu s-a razbunat pe Nea Marin. Spaima vedetelor, așa cum este cunoscut nea Marin, iși gasește nașul pana la urma, in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1. Cel care se razbuna pentru prima data pe nea Marin este nimeni altul decat Liviu…

- Catalina, Sandra și Sorana au adunat mii de like-uri pe rețelele de socializare cu pozele postate din vacanța de iarna. Dupa ce si-a incheiat oficial cariera, Catalina Ponor a decis sa plece intr-o vacanta de vis. Fosta gimnasta a ales ca destinatie Thailanda, o tara pe care de multa vreme dorea sa…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu este șocata de crima de la metroul din București, care a indurerat o țara intreaga. Marți seara, o crima oribila a avut loc la stația de metrou Dristor 1, unde o femeie a impins o tanara pe șine , care a murit. Imaginile surprinse de camerele de inregistrare…

- Promovarea afacerilor iubitului ei s-au incheiat, așa ca fosta soție a lui Iri revine la vechile ”obiceiuri”. Monica Gabor vrea ca vacanța sa din țara sa nu mai fie expusa public. Vara trecuta, Moni și-a expus viața pe tava. Vacanțele cu Irina au fost facute publice, iar pe tapet a aparut chiar și misteriosul…

- 84.000 de euro a platit un cuplu pentru vacanta de Revelion, in Maldive. Pachetul cuprinde, intre altele, 10 nopti cazare in vila privata, de sase stele, cu piscina. Pretul include si transportul cu avionul si transferurile locale. Cererea pentru vacantele exotice a explodat anul acesta. Thailanda,…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a avut parte de un incident neplacut inainte de ediția de luni a emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. Mirela Vaida, care are o familie foarte frumoasa, este una dintre prezentatoarele de succes de la postul de televiziune Antena 1. Mirela vaida, care de…

- Prezentatoarea de televiziune Octavia Geamanu a dezvaluit ce a ales fiul ei de pe tavița. Octavia Geamanu este cunoscuta publicului telespectator din postura de prezentatoare la Antena 1 . In plan personal, vedeta formeaza un cuplu cu muzicianul Marian Ionescu, impreuna cu care are un baiețel, Andrei.…

- Un batrand ed 71 de ani a fost batut, sambata, de protestatarii din Piața Victoriei. Sambata seara, au aparut informații ca batranul ar fi un fost șef al Securitații care avea drept scop incitarea manifestanților. Alte surse vehiculau ca e un fost medic.Duminica seara, la Antena 3, batranul…

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…

- O fosta prezentatoare a stirilor de la Antena 1 a fost arestata. Nu e nicio gluma. Fosta sotie a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, a transmis un mesaj disperat pe facebook. Aceasta sustine ca a fost arestata la domiciliu 30 de zile pentru ca i-a luat mașina fostului ei iubit, Cristi…

- Gabriela Cristea și Marcel Toader au divorțat de cațiva ani, dar cu toate acestea exista lucruri care ii leaga. Prezentatoarea de televiziune gabriela cristea este casatorita in prezent cu muzicianul Tavi Clonda. Din mariajul celor doi a rezultat o fetița, Victoria, pe care cei doi o iubesc ca pe ochii…

- Alexandru Arșinel a ingrozit pe toata lumea in biserica, la inmormantarea Stelei Popescu, cand a strigat-o disperat pe cea care i-a fost colega de scena ani de zile și o foarte buna prietena. Alexandru Arșinel a consud-o duminica pe ultimul drum pe Stela Popescu, cea alaturi de care a cunoscut cele…

- Dan Negru se afla in vacanta in Orientul Mijlociu, acolo unde au loc des conflicte armate si atentate teroriste. Prezentatorul de la Antena 1 a scris, pe pagina personala de Facebook, ca Ministerul de Externe i-a avertizat pe romani sa evite calatoriile in Orientul Mijlociu, Peninsula Sinai, Republica…

- Liviu Varciu a acceptat sa intre in cursa ”Asia Expres” , unde va lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro, dar a simțit pe pielea lui ca nu-i prea ușor sa stea departe de casa. Liviu Varciu duce viața grea in Vietnam, fara fiicele și iubita sa. De cand a devenit tata pentru a doua oara, Liviu Varciu…

- Asa cum v-am promis, revenim cu detalii picante si imagini exclusive legate de rafuiala din fata de la Loft, dintre noul iubit al Andrei Trandas si fosta lui logodnica, Daniela, episod despre care va povesteam AICI . CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, i-a intalnit pe cei doi fosti iubiti in timp…

- Dupa numeroase despartiri si impacari cu Andrei, fiul lui Bogdan Oprea, patronul firmei de paza BGS, Andra Trandas a reusit sa treaca peste aceasta dragoste cu nabadai.A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va arata imagini exclusive cu noul iubit al vedetei TV. (VEZI SI: Sotul a trecut peste escapada…

- “O sa fie foarte greu, suntem constienti, dar vrem sa fie cea mai frumoasa aventura a vietii noastre. Nu ne-am gandit foarte mult la ceilalti concurenti, dar cred ca femeile ne vor pune probleme in cursa asta, ca sunt frumusele, se descurca imediat. Pe mine cand ma vor vedea cu fata asta, nu stiu…

- Lili Sandu și modelul Silviu Tolu formeaza un cuplu de mai bine de 2 ani, demonstrand carcotașilor ca diferența de 12 ani dintre ei nu este un impediment. Cum este și normal, indragostiții și-au imprumutat obiceiurile, completandu-se astfel reciproc. Modelul s-a data pe brazda și a adoptat stilul de…

- Fosta realizatoare MTV aleasa primar intr-o comuna din județul Arad a lansat o campanie inedita de promovare a zonei, astfel ca invita turiștii sa-și petreaca mini-vacanța de 1 Decembrie in casele localnicilor și sa manance preparate tradiționale. Primarul comunei Petriș, Irina Onescu, a lansat, ieri,…

- Actrița Nuami Dinescu nu este unica doar prin felul ei de a fi, ci și prin numele pe care il poarta. Nuami are un nume de rar, pe care l-a primit de la mama ei, care a avut ca punct de reper un personaj dintr-o carte religioasa. Prezentatoarea de la „Se zice ca..”, Nuami Dinescu are un nume extrem de…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, a intrat in conflict cu jurnalistul Moise Guran, dupa ce a facut referire in emisiunea sa de interviul pe care acesta l-a luat Laurei Codruța Kovesi, precizand ca „Europa FM s-a mutat cu tot radioul la sediul DNA”.

- Aurel de la „Insula Iubirii” i-a pus pistolul la tampla unui barbat. Fostul iubit al Alexandrei se ține de glume, iar imaginea in care apare alaturi de prietenul sau a creat o adevarata isterie in mediul virtual. Aurel, fost concurent in cadrul emisiunii de la Antena 1, este mereu pus pe sotii si…