A intrat în vigoare legea care le permite condamnaților pentru evaziune fiscală să înființeze societăți (avocat) A disparut prevederea legala care le interzicea condamnaților pentru corupție, delapidare sau evaziune fiscala sa inființeze societați, daca judecatorul nu interzice acest lucru in mod expres condamnatului, a transmis marți Cristina Tudoraș, avocat colaborator in cadrul Schoenherr și Asociații SCA, intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Pana ieri, legislația privind societațile comerciale prevedea ca persoanele care au fost condamnate pentru anumite infracțiuni nu au voie sa inființeze societați. Aceasta prevedere a fost modificata de Legea 162/2019, al carei articol unic prevede ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut, de la inceputul anului, 13 perchezitii in porturile Constanta, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, in cadrul a 125 de dosare penale pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei. ”Actiunile desfasurate de politistii Serviciului de Politie…

- De maine, 18 iulie, Legea nr. 130 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice intra in vigoare.Modificarile aduse legislatiei au fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, urmand sa intre in vigoare din data de 18…

- In doar cinci zile, urmeaza sa intre in vigoare o lege de care puțini au habar. Iar aici vorbim și despre autoritați care, deși au avut un an la dispoziție sa pregateasca terenul, au inca foarte multe lipsuri.

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri 5 perchezitii domiciliare in judetele Ilfov, Cluj si Teleorman, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor, in care prejudiciul este de 3,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis AGERPRES, din datele si probele administrate a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Adevarul live, intrebata daca si-a imaginat din postura de presedinte interimar al PSD ziua in care Dragnea ar putea iesi din inchisoare ca urmare a unei...

- Codul rutier ar putea suferi cateva modificari care ii vor favoriza pe șoferii care au permisul suspendat. In loc sa fie sancționați mai aspru, au șansa de a scapa de pedeapsa și sa faca legea in trafic dupa bunul plac. Cei care contesta noua lege spun ca numarul accidentelor și al victimelor ar putea…

- Fostul preot Cristian Pomohaci cu care Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie a semnat un un acord de recunoastere a vinovatiei, prin care el a acceptat sa primeasca din partea instantei o condamnare de un an de închisoare

- Libertatea a descoperit cine era langa paznicii care l-au flancat pe Dragnea la ieșiri publice: chiar Dan Alistar, omul din spatele RSS Security și fost patron la cunoscutele firme de paza Dragon Star și Alistar Security Ultima a disparut chiar dupa ce el a fost arestat pentru evaziune și spalare de…