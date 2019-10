Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Iliescu a trecut prin multe dificultați medicale pana sa o nasca pe Eliza. Fosta profesoara urmase un tratament pentru intreruperea menopauzei in 1995. A incercat sa ramana insarcinata pe cale artificiala de mai multe ori, iar in 2004 visul i s-a implinit. Adriana Iliescu ar fi trebuit…

- Femeia, al carei nume este Erramatti Mangayamma, este o taranca din Andhra Pradesh. Se considera ca Mangayamma este cea mai batrana femeie care a nascut din intreaga lume, potrivit CNN. Sarcina ei a fost rezultatul unei fertilizari in vitro, iar gemenele rezultate au fost nascute prin cezariana…

- Adriana Iliescu a devenit mama in ianuarie 2005, cand Eliza a venit pe lume, rezultatul unei fertilizari in vitro, scrie wowbiz.ro. Adriana Iliescu era singura și atunci, așa cum este și acum, iar creșterea fetiței și-a asumat-o ca mama singura. Mulți s-au intrebat de-a lungul vremii cine…

- O femeie in varsta de 53 de ani este cercetata pentru profanare de cadavre dupa ce a abandonat trupul mamei sale decedate intr-o padure. Aceasta a motivat ca nu a avut bani pentru inmormantare, a notat mediafax. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, femeia in varsta de…

- Potrivit primarului comunei Vizantea Livezi, Dragos Ciubotaru, o femeie de 40 de ani si fiica ei de 13 ani au fost atacate de un urs, vineri dimineata, atacul avand loc in apropierea unui drum judetean. In urma atacului, femeia de 40 de ani, care a incercat sa-si salveze fiica, a suferit ranit grave…

- O femeie din Texas a fost arestata dupa ce ramașițele mamei sale, aflate în stare de putrefacție, au fost descoperite în casa pe care aceasta o împarțea cu fiica ei, scrie BBC News. Poliția suspecteaza ca femeia decedata, în vârsta de 71 de ani, a suferit o cazatura…

- Azi-noapte, la Spitalul Județean Focșani, a decedat o femeie in varsta de 35 de ani, la scurt timp dupa ce a nascut. In cursul acestei dimineți, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost inregistrata plangerea soțului in cauza, in baza careia a fost intocmit dosar penal sub aspectul…

- La aproape o luna dupa moartea lui Edith Gonzalez, s-au spus multe despre ce se intampla cu Constanza, singura ei fiica, care este starea ei de spirit și, mai ales, cine se ocupa de adolescenta.