- Mary Garrison Minyard, de la publicatia locala „Marshall County Daily Online”, a mers sa relateze un atac armat la un liceu din Kentucky. Când Minyard a ajuns la locul atacului, a descoperit ca tragatorul arestat chiar în acel timp de politisti era fiul ei, în…

- Adela Popescu, experiența de neuitat in Dubai, alaturi de soțul și baiețelul ei, in varsta de un an și jumatate. Cei doi au fost cinci zile in Dubai si inca opt in Mauritius, iar vacanta in trei a fost una de vis. „Am ezitat multi ani sa mergem in Dubai. Inainte sa il avem pe Alexandru (n.r. fiul lor…

- Nicolae Ceaușescu ar fi împlinit astazi 100 de ani. Ca în fiecare an, pe 26 ianuarie, simpatizanții vechiului regim s-au adunat la mormântul fostului dictator. Au aprins lumânari, au adus buchete de flori și au recitat poezii.

- Alina Buliarca, medic specialist gastroenterolog, traieste o adevarata drama. Tanara marturiseste ca dupa 11 ani de studii s-a vazut in imposibilitatea de a avea un job, ba mai mult decat atat, pentru cateva ore predate la Universitate ar putea aduce chiar bani de acasa pentru a-si putea achita impozitele…

- O femeie de 48 de ani din Franța da în judecata un medic și clinica unde a fost operata, dupa o întâmplare mai puțin obișnuita. Femeia a fost operata în aprilie 2017, unde i s-a facut o histerectomie totala. Medicii au asigurat-o ca totul a mers foarte bine. Coșmarul…

- Caz cu adevarat uluitor in Asia, dupa ce un calugar budist a fost dezgropat la 2 luni de la funeralii, ca parte dintr-o ceremonie budista. Calugarul Luang Phor Pian, originar din Cambodgia, a murit in noiembrie 2017, in Bangkok, Thailanda.In momentul mortii sale, trupul lui a fost ingropat…

- Nu doar ca a venit acasa cu un logodnic, ci si cu un nou prieten. Iata despre ce este vorba. Vacanta prelungita a Roxanei Ciuhulescu in Thailanda a fost una dintre cele mai mari aventuri ale vietii ei. Nu doar ca a explorat cele mai frumoase locuri din Asia, unde isi dorea de mult sa ajunga, dar a inceput…

- O femeie care a consumat câte o porție de mamaliga în fiecare zi, condimentata cu sare și puțin piper, susține ca a dat jos kilogramele în plus într-un timp scurt datorita acestui preparat.

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

- Andrei Ștefanescu a facut o declarație surprinzatoare despre Liviu Varciu dupa experiența Asia Express. Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul show-ului Asia Express, de la Antena 1 a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat…

- Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai așteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat mai bine de o luna și a presupus un tur prin patru țari- Laos,…

- Simona Halep a inceput anul in forta, onorandu si postura de lider in clasamentul mondial de tenis. Doua trofee castigate in China, la Shenzhen, care se alatura triumfului din Thailanda, de la finele anului trecut. Tenisul Simonei arata bine, constanteanca e tot mai increzatoare pe teren si se apropie,…

- Un tânar de 22 de ani, care a încercat sa o confrunte pe logodnica sa pe care o banuia ca îl înșela, a fost împușcat mortal în cap de o banda de criminali angajați de amantul acesteia. Incidentul îngrozitor s-a petrecut în Rusia. …

- Un american a sunat la poliție pentru a se denunța ca a condus sub influența alcoolului. Polițiștii catalogheaza apelul drept unul dintre cele mai bizare pe care le-au primit la serviciul de urgența 911.

- Persoanele implicate în cazul tinerei care a fost lasata sa nasca singura în toaleta Institutului Mamei și Copilului au fost suspendați din serviciu pe durata desfașurarii anchetei, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit unui comunicat de presa, administrația instituției…

- Administrația Institutului Mamei și Copilului (IMC) s-a autosesizat pe marginea cazului relatat de o tânara care acuza medicii și asistentele mediale de indiferența și spune ca a fost nevoita sa nasca în toaleta instituției. Potrivit administrației IMC, pâna în prezent…

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Mihai Eminescu a murit acum 127 de ani, iar oamenii care i-au citit poeziile nu l-am uitat pe marele poet roman, care se odihnește la Cimitirul Bellu din București, alaturi de alte mari valori ale țarii.

- O mamica indignata de comportamentul personalului și a medicilor de la Institutul Mamei și a Copilului a povestit cu lux de amanunte prin ce coșmar a trecut la naștere. Tinara a vrut sa-și pastreze anonimatul, dar in același timp sa fie auzita, așa ca a publicat o postare pe un grup de pe facebook.…

- Mii de bulgari de zapada au fost observați de trecatori, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu și-au putut explica de unde au aparut, dar s-au oprit pentru a face câteva poze sau pentru a filma.

- Principesa Sofia a Romaniei a profitat de timpul petrecut la Savarsin si in a doua zi de Craciun a iesit in parcul Castelului si a facut cateva poze. Imaginile surprinse i-au lasat fara grai pe membrii Casei Regale, atunci cand au vazut ce era suprins in ele.

- Bucurestenii care au avut drum constant in nordul Capitalei in zilele de sarbatoare, cu un trafic extrem de lejer, au avut parte de o surpriza. O masina este abandonata pe banda I de mers catre Piata Presei, pe partea dreapta a bretelei de ocolire a pasajului Baneasa!

- Gina Pistol, despre experiența in Cambodgia. Concurenții care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viața ușoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.…

- La aceasta ora, zeci de oameni se afla in Piața Victoriei, acolo unde protesteaza impotriva PSD și ALDE, coaliția de guvernare! Jandarmii au fost luați prin surprindere de numarul protestatarilor, care scandeaza impotriva Guvernului. Aproximativ 100 de bucureșteni sunt, cu doua zile inainte de Craciun,…

- Anca Țurcașiu, nemachiata și necoafata la 47 de ani. Actrița a surprins pe toata lumea cu cea mai recenta apariție pe contul de socializare. Aceasta a postat o fotografie in care apare mai naturala ca niciodata. Anca Turcasiu are un ten luminos si fara pic de rid, aratand ca la 30 de ani. Artista sustine…

- Momente emotionante intr-un supermarket. Pentru ca in aceasta perioada oamenii au luat cu asalt magazinele fie pentru cadouri, fie pentru a procura hrana pentru masa de Craciun, supermarketurile sunt pline de clienti.

- O întâmplare speciala vine din Statele Unite ale Americii. Câtiva copiii care se jucau la tara, într-o zona mocirloasa, au avut parte de surpriza vietii când au gasit o masina de teren scufundata pe jumatate.

- Un miliardar canadian și soția sa au fost gasiți morți in urma cu puțin timp la casa lor din Canada, in condiții pe care suspecte, relateaza BBC. Mai exact, cei doi și-au gasit sfarșitul intr-o pivnița. Ancheta este in desfașurare, insa ițele cazului sunt cu atat mai incurcate cu cat cei doi au fost…

- Sotul si-a violat sotia acasa, in timp ce copiii dormeau, dupa ce a gasit-o pe aceasta stand pe o banca, in stare de ebrietate, sustin judecatorii, potrivit Mirror. Barbatul in varsta de 35 de ani, cu toate ca stia ce a facut, si-a sfatuit sotia sa anunte politia dupa ce aceasta i-a destainuit…

- Richard Walker, un britanic, a avut parte de o experienta inedita, dupa ce cineva i-a furat iPhone-ul. Decis sa isi recupereze bunul, barbatul a folosit aplicatia de localizare ca sa vada unde a ajuns telefonul sau furat. A ramas fara cuvinte cand a observat locul in care se afla: la peste 4.500 de…

- Ceața misterioasa care s-a instalat în Londra în urma cu 65 de ani, atunci când mii de persoane și-au pierdut viața, ridica semne de întrebare și în ziua de astazi. Londra a fost învaluita într-o ceața densa, care a ținut timp ce cinci zile și…

- X FACTOR LIVE VIDEO. Cristian Nistor devenea cunoscut in urma cu 11 ani dupa ce a lansat piesa "Coji de portocala", impreuna cu Simona Nae. Deși piesa inca le este cunoscuta multora, numele lui Cristian are rezonanța doar in grupuri restranse din lumea muzicala din Romania, spre amaraciunea sa, așa…

- Mircea Badea a dezvaluit, din greseala, tuturor ce salariu incaseaza lunar de la Antena 3. Realizatorul emisiunii ”In gura presei” a dezvaluit public cat a platit TVA in luna noiembrie, iar prietenii au facut rapid calculul si au aflat cati bani ii intra acestuia in cont. A

- Imaginea cu Andreea Marin a creat reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care arata mai mult ca o puștoaica, decat o femeie trecuta de 40 de ani. Fanii nu s-au putut abține. De cand s-a indragostit nebunește de tanarul consul, Andreea Marin arata mai bine ca…

- Leo Messi a primit doua zile libere de la antrenorul sau de la Barcelona, si a decis sa si le petreaca alaturi de familie. Nu oricum, ci ducandu-si copiii in ... Finlanda, pentru a le face o surpriza placuta.

- Partida dintre FC Botoșani și Viitorul a oferit un moment amuzant in minutul 36 din prima repriza, cand tanarul Arpad Tordai a comis o eroare incredibila. A reținut o minge la marginea careului, dar apoi a scapat-o in doua randuri și balonul a ajuns sa iasa din careu. S-a aruncat pe minge, insa plonjonul…

- Ana Baniciu și Raluk au pațit-o la Asia Express. Echipa fetelor este unita de o pasiune pentru sport și pentru muzica, iar cele doua au declarat ca alaturarea in aceasta formula este de bun augur, de aceea sunt hotarate sa-și invinga toate temerile catre marele premiu. Ana pare sa fie motivata de lupta…

- Ramasitele unui castel fortificat vechi de 3.000 de ani au fost descoperite pe fundul celui mai mare lac din Turcia.Scufundatorii ce explorau lacul Van au dat peste peretele unui castel despre care se crede ca ar fi construit de civilizatia Urartu, scrie Antena3.ro.

- Dupa o operatie destul de complicata si impacarea cu Justin Bieber, Selena Gomez uimeste din nou. De data aceasta, indragita artista si-a etalat look-ul neasteptat pe covorul rosu de la American Music Awards

- Modificarea Codului Fiscal va da o grea lovitura financiara primariilor, începând cu 1 ianuarie 2018. Soluția propusa de premierului Mihai Tudose poate rezolva doar parțial problemele și va crește dependența de Guvernul central. Aprobarea prin ordonanța de urgența…

- Se recomanda drept cantareața și o dinamovista infocata. Ca urmare, aceasta a venit insoțita de mai mulți membri ai galeriei formației din Ștefan cel Mare, iar pe scena a mai gasit un aliat in persoana lui Ștefan Banica și el susținator al aceleiași echipe.

- Politia columbiana a confiscat, miercuri, peste 12 tone de cocaina care era ascunsa in patru plantatii de banane, fiind vorba despre cea mai mare captura din istoria tarii, a anuntat presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.ro, Cocaina are o valoare…

- Patronul de la FCSB a luat decizia sa renunte la mai multi jucatori în pauza competitionala din iarna, iar pentru asta a sunat-o pe Anamaria Prodan, ca sa le gaseasca echipe fotbalistilor impresariati de ea.

- In ciuda vremii mohorate și a frigului de afara, vrancenii de pe Valea Zabalei au mers la Targul de la Tichiris din comuna Vidra, care a avut loc ieri, cu ocazia sarbatorii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril“. Intr-un numar destul de mare, oamenii au mers la targ sa-si mai cumpere cele ce le sunt…