Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane si-au pierdut viata si 27 au fost ranite vineri în sudul Serbiei, dupa ce un tren a lovit în plin un autobuz, care a fost practic rupt în doua, transmite AFP, citând un purtator de cuvânt al politiei.

- La 48 de ore de la atacul cumplit din Strasbourg, autorul a fost ucis de politistii francezi. Individul a fost identificat de trei agenti care au deschis focul in momentul in care el a inceput sa traga.

- Cel puțin doi oameni și-au pierdut viețile, iar alți 24 au fost raniți in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din China. Fabrica este situata in provincia Jilin, in nordul Chinei. In urma exploziei urmata de incendiu, peste 40 de case au fost distruse parțial. Incidentul s-a petrecut…

- Atacul nu a fost revedicat. Totusi, cele mai multe atentate care sunt produse in zona sunt atribuite sau revendicate de gruparea terorista Statul Islamic. Celule jihadiste sunt inca prezente pe teritoriul Irakului, deși in decembrie 2017 autoritațile de la Bagdad au anunțat "sfarsitul razboiului"…

- Cinci persoane au murit si alte 15 au fost ranite in urma unei scurgeri de monoxid de carbon de la o centrala electrica din provincia Gansu din China, conform agentiei Xinhua, scrie Reuters.Scurgerea a avut loc la ora locala 11:20 intr-o centrala electrica a firmei Junchuan, in timp ce muncitorii…

- Cel putin cinci raniti dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in Berlin. Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu un autoturism intr-un grup de persoane, in centrul orasului Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul a avut loc…

- Treisprezece persoane au murit si doua au fost ranite vineri in coliziunea dintre doua autoturisme de transport persoane pe o autostrada aflata la nord-vest de Moscova, relateaza AFP. Accidentul s-a...