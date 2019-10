A intrat cu mașina în mall pentru a feri de ploaie televizorul „Atunci cand iți cumperi televizor mai scump decat mașina!!!", a comentat cel care a facut o fotografie și apoi a postat-o pe un grup de Facebook. Fotografia a fost surprinsa in data de 4 octombrie, iar in imagine se vede cum un barbat incearca sa bage in portbagajul unui autoturism un televizor aflat in cutie, la una din intrarile dintr-un centru comercial din Constanța. Imaginea a strans sute de aprecieri și zeci de comentarii, „Grad de securitate, zero", „Imi doresc sa ma fi gandit și eu la asta aseara", „Putea sa parcheze la subteran. Faptul ca ploua tare afara nu reprezinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

