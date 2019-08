Stiri pe aceeasi tema

- Momente terifiante aseara la Iasi! Un barbat si-a injunghiat un prieten si apoi a intrat live pe Facebook. Concret, un tanar din Iasi a injunghiat un barbat in parcarea unui hipermarket din cartierul Nicolina. Ionut Chiriac a facut totul public intr-un live pe Facebook explicand ca a recurs la acest…

- Politistii au demarat cercetari dupa ce in cursul serii de vineri au primit o sesizare conform careia un barbat ar fi fost injunghiat in parcarea unui supermarket din cartierul Nicolina."In jurul orei 20,50 am fost sesizati prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca un tanar ar…

- „Sunt inca viu, dar l-am taiat pe ala destul de rau. A venit fraierul. L-am asteptat unde a zis, jumatate de ora, si mi-a dat neveu. M-am julit putin la cot. Inca stau cu brisca in mana. Mi-a dat neveu. M-am ridicat de jos. I-am dat si eu. Acum cred ca e la spital. Ma ia politia. Moare ala, aia e, un…

- Un accident s-a petrecut in Canta vineri seara. O persoana a fost lovita de tren. Trei echipaje de interventie au fost trimise la fata locului: o ambulanta cu medic, Politia si cei de la Descarcerare. FOTO: Facebook (Esti din Iasi daca... - Constantin Eduard Stanciu) Revenim cu informatii.

- Un tanar șofer a creat panica in randul celorlalți participanți la trafic, in aceasta dimineața, dupa ce a leșinat la volan și a pierdut controlul mașinii in care se afla. Acesta s-ar fi aflat sub influența drogurilor, potrivit șoferilor aflați pe drumul Ganeasa-Balș, in județul Olt. Oamenii au povestit…

- Incident grav, petrecut la o spalatorie din Petroșani. Atenție, urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional! In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vad doi tineri care stropesc cu un furtun, iar, la un moment dat, o mașina scapata de sub control intra cu viteza foarte mare in spalatoria…

- Incident sangeros, miercuri la amiaza, in localitatea suceveana Fratautii Noi. O femeie de 25 de ani, cetatean italian, a fost injughiata de o cumnata. Lama cutitului s-a rupt si a ramas infipta in gatul victimei. La fata locului a ajuns un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Victima se afla…

- Incident serios in Iași. Un copil de numai doi ani a ajuns de urgența la spital, dupa ce a mancat pastilele anticoncepționale ale mamei sale. Medicii explica, astfel, la ce riscuri sunt supuși copiii care pațesc așa ceva.