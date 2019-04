Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca in Comitetul Executiv s-au exprimat doua seturi mari de nemulțumiri la adresa lui Tudorel Toader, din partea miniștrilor, dar și din partea liderilor PSD. Dragnea a ținut sa spuna ca le il respecta pe Tudorel Toader și ca l-a susținut pana acum. ”Nu mai este…

- In Comitetul Executiv din 16 aprilie a fost respinsa propunerea Craiovei privind modificarea regulii U21. Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a explicat de ce propunerea oltenilor a fost respinsa, dupa care a dezvaluit ca regula privind al doilea jucator U21 va fi valabila pentru doua sezoane, potrivit…

- CHIȘINAU, 2 apr – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a invitat astazi, 2 aprilie, din nou la masa de discuții pe liderii celor mai importante partide din Parlamentul țarii pentru a continua dialogul cu privire la identificarea unei coaliții de guvernare. Pentru ziua de…

- Biroul de presa al Ministerului Justiției a decis sa le respinga cererile de acreditare jurnaliștilor Ovidiu Oanța de la PRO TV și Ionela Arcanu de la Realitatea TV. Tudorel Toader e suparat ca ziariștii il alearga peste tot, asta pentru ca demnitarul nu sta niciodata locului. E iritat pentru ca primește…

- Presedintele PCRM, Vladimir Voronin, este suparat pentru faptul ca cetatenii au decis sa dea votul pentru cele patru partide care au acces in Parlament, dar nu pentru Partidul Comunistilor. Fostul sef de stat s-a aratat nedumerit cum alegatorii au putut sa voteze partide care ar fi fost implicate in…

- Deputata PSD Beatrice Tudor vine cu un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis dupa ce Parlamentul a votat bugetul in forma in care acesta a fost propus de PSD, varianta care a fost contestata de Klaus Iohannis la CCR. Tudor susține ca șeful statului a blocat cel mai mare buget al Romaniei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca liberalii solicita sa fie facut public mandatul reprezentantului Romaniei in COREPER privind votul in cazul candidaturii Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului European, aratand ca in cazul in care acest mandat a vizat un vot impotriva, ministrul…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat, luni, ca Biroul permanent taraganeaza punerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor a incetarii mandatului deputatului Octavian Goga, condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare cu suspendare si cu interzicerea drepturilor civile, mentionand…