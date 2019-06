Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager pe o cursa de la Manchester spre Pakistan a provocat o intarziere mare a zborului dupa ce a deschis ușa de urgența incercand sa mearga la toaleta, in timp ce avionul se afla inca la sol. 40 de pasageri au fost debarcați dupa incidentul in timpul caruia „toboganul de urgența s-a umflat…

- Un pasager al unei curse aeriene care zbura din Marea Britanie in Pakistan a cauzat intarzieri majore, dupa ce a deschis o usa de urgenta, in incercarea sa de a ajunge la toaleta, in timp ce avionul inca se afla la sol, scrie CNN.

- Un pasager, dintr-un avion cu ruta Marea Britanie - Pakistan, a provocat intarzieri mari dupa ce a deschis ieșirea de urgența. Acesta incerca sa ajunga la baie, in timp ce avionul era inca la sol. Cursa...

- O tanara aflata la bordul unui avion a deschis o ieșire de urgența, crezand inițial ca acolo se afla toaleta. Neplacut incident s-a petrecut vineri seara, cand avionul pe cursa Manchester spre Islambad...

- Un plic in care erau 5.000 de euro a fost gasit de un preot pe Campia Libertatii din Blaj, in timpul ceremoniei care a avut loc cu ocazia vizitei Sanctitatii Sale Papa Francisc. Banii au fost predati politistilor, iar pana joi nu au fost revendicati, transmite Mediafax. Poliția Alba a confirmat ca o…

- Sambata, 18 mai este programata a 15-a editie a Noptii Europene a Muzeelor, care potrivit experientei anilor trecuti, se caracterizeaza printr-o mare afluenta de persoane in obiecte muzeale, in conditii nespecifice vizitarii curente, respectiv pe timp de noapte. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- O sa gasești din ce in ce mai greu șoferi de Uber sau Bolt. De joi intra in vigoare Ordonanța de Urgența a Guvernului care modifica legea taximetriei și care spune ca singurii care mai au dreptul sa desfașoare activitați de transport persoane, in afara de șoferii de autobuz și cei angajați la firme…

- Doar 37 de oameni din 78 au supraviețuit, dupa ce un avion a efectuat o aterizare de urgenta si a luat foc la aeroportul Sheremetyevo din Moscova. Piloții avionului, care decolase de putin timp, au raportat o defectiune tehnica si au cerut sa se intoarca. In timpul aterizarii de urgenta,avionul a…