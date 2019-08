Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 august 2019, Valentin Coroiu preia functia de CEO al companiei UNIQA Asigurari de viata. Cu o experienta de 19 ani in cadrul echipei UNIQA din Romania, Valentin Coroiu isi asuma noul rol de CEO al UNIQA Asigurari de viata din pozitia de director national de vanzari pentru canalul…

- Dupa ce a lansat un album pe care multa lume l-a asteptat cu sufletul la gura, Madonna a filmat si un documentar, special pentru fanii ei. Pelicula se numeste The World Of Madame X si poate fi urmarita pe Amazon, iar asta nu poate fi decat o veste buna pentru toti admiratorii artistei.

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si circa 20 sunt date disparute dupa ce ploile abundente au provocat fisurarea unui mic baraj din statul indian Maharashtra, situat in vestul tarii, au declarat miercuri oficialii locali, citati de dpa. Ploile musonice inregistrate in ultimele trei…

- Gabriel Cotabița, cantarețul care a fentat moartea in urma cu 4 ani, tot intr-o zi de mai, exact ca Mihai Constantinescu, trimite rugaciuni spre Cer de luni, cand a auzit de nenorocirea care s-a abatut asupra colegului sau de breasla. Intre Gabriel Cotabița și Mihai Constantinescu nu s-a legat o prietenie…

- Inima lui Mihai Constantinescu și-a reluat toate funcțiile, ca printr-o minune, spune fosta lui partenera de viața. Mihaela Constantinescu și Simona Secrier, actuala partenera de viața a artistului, ii sunt alaturi in aceste momente de cumpana. Inima lui Mihai Constantinescu și-a reluat funcțiile dupa…

- Alarmant: Cați moldoveni și-au pierdut viața la locul de munca / Potrivit șefului adjunct al Direcției Asigurarea Intereselor Consumatorilor și Siguranța Operaționala din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor, Veaceslav Ciuhrii, în ultimii ani numarul de accidente la locul de munca…

- Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu s-a inrautațit și, potrivit unor surse din Spitalul Floreasca, unde este internat la terapie intensiva, artistul ar fi suferit un al treilea stop cardio-respirator. Cantarețul este in coma și doar aparatele in mai țin in viața.

- Leo Iorga a dat detalii despre starea sa de sanatate dupa ce s-a intors din Germania, unde a fost la tratament timp de doua luni. Leo Iorga, 54 de ani, a devenit exemplu de curaj prin lupta cu cancerul descoperit in 2011, o lupta din care a ieșit mereu invingator. A trecut prin numeroase operații și…