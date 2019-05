Actorul britanic Peter Mayhew, care a interpretat in saga Razboiul Stelelor rolul extraterestrului Chewbacca, un urias paros din specia wookie, prieten de incredere al personajului Han Solo, a incetat din viata marti, la 74 de ani, in locuinta sa din Texas, a anuntat joi familia pe contul acestuia de Twitter, fara a dezvalui motivul decesului, transmit agentiile de presa internationale. Nascut la Londra in mai 1944, Peter Mayhew avea o inaltime de 2.21 metri, gratie careia a obtinut primul sau rol in 1976, in filmul Sinbad si ochiul tigrului, in care a interpretat un minotaur. Anul urmator a fost…