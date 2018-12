Stiri pe aceeasi tema

- Acum, noul BMW X7 a devenit tatal tuturor SAV-urilor (Sport Activity Vehicle) produse de marca bavareza. Masina inspira incredere si este una dintre cele mai dotate, tehnologizate masini pe care le-am vazut la Salonul Auto de la Los Angeles, acolo unde a debutat in premiera publica. Anul 2019 va fi…

- In anul 2017, doar 7% din populatia Uniunii Europene nu isi permitea un autoturism, insa in Romania procentul era de peste patru ori mai mare, in conditiile in care 29,8% din populatia Romaniei era in...

- Doi tineri de 21, respectiv 25 de ani au fost raniti in urma unui accident rutier produs ieri-dimineata, in jurul orei 4.00, pe DN 7, in localitatea valceana Budesti. Potrivit oamenilor legii, soferul unui autoturism a pierdut controlul directiei din ...

- Numeroși șoferi au ieșit in decor ori chiar s-au rasturnat cu mașinile luni, in prima zi de ninsoare serioasa din județ. Nici polițiștii nu au fost feriți de ghinion. O autospeciala Dacia Logan a ieșit in decor, in rigola, la intrarea in Suceava dinspre Ipotești, in curba la stanga din dreptul ...

- Trei tineri care impingeau o masina condusa de un minor au fost loviti de un alt autoturism, luni seara, in localitatea argeseana Merisani, transmite Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Arges, accidentul s a produs pe DN 7, dupa lasarea intunericului.Un barbat…

- Un accident cumplit a curmat vietile a doi tineri, trimitand alti doi cunoscuti ai acestora pe mana medicilor aradeni. Toti faceau parte din galeria echipei de fotbal UTA Arad, s-a aflat ulterior. Drama rutiera s-a produs seara trecuta, dupa ce soferul autoturismului in care se aflau cele patru victime…

- Un albaiulian a avut parte de o „surpriza” neplacuta, vineri dimineața. In momentul in care a coborat din scara, la ora 7.00, pentru a merge la serviciu, a observat ca mașina lui, Dacia Logan, era facuta praf. Accidentul care a distrus autoturismul și alte doua mașini a fost provocat, la ora patru dimineața,…

- O mașina de taxi, de model Dacia, a fost facuta zob in timp ce se alimenta de la o instalație de gaz, care a explodat. Potrivit martorilor, cazul a avut loc pe strada Albișoara din capitala. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.