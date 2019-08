Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unui cartel de droguri din Brazilia a dat dovada de curaj iesit din comun in timpul unei tentative de evadare din inchisoare. S-a deghizat cu peruca, masca si haine de adolescenta, in speranta ca va semana cu fiica sa. Paznicii nu s-au lasat insa pacaliti.

- Un cetatean ucrainean a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc, dupa ce a fost prins pe Aeroportul „Henri Coanda” ca transporta cocaina in stomac, au informat DIICOT si IGPF. In cursul zilei…

- Captura importanta a polițiștilor specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara. Intr-un dosar aflat sub coordonarea unui procuror DIICOT, oamenii legii au prins un barbat care, de doi ani, aducea in Timișoara droguri de mare risc. Traficantul de droguri a fost prins in flagrant,…

- Un cetatean albanez de 33 de ani se ascundea la Braila, dupa ce, pe 12 aprilie 2017, Tribunalul din Florenta (Italia) a emis pe numele sau un mandat european de arestare. Intre timp, barbatul a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc.