Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce cei mai multi dintre migrantii ilegali incearca sa treaca granita din Serbia inspre Romania, pentru a ajunge mai apoi in spatiul Schengen, un cetatean din Afganistan a intentionat sa traverseze invers granita dintre cele doua state. Condus la sediul politiei de frontiera, afganul le-a declarat…

- Polițiștii de frontiera de la Sectorul Poliției de Frontiera Socol, din județul Caraș-Severin, au avut parte de o adevarata surpriza aseara, cand, in jurul orei 20.30, au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte o persoana care venea, pe jos, dinspre Serbia, cu doua bagaje in spate.…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat miercuri, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. Citeste si: Ministrul Justitiei, sub PRESIUNEA sindicatelor din penitenciare: ‘Daca ministrul refuza in continuare…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar pentru comiterea faptei de tentativa la infracțiunea de tâlharie.”La data de 6 februarie a.c., Sectia 4 Politie Rurala Câmpia Turzii a fost sesizata prin plângere de catre un barbat, în vârsta…

- Un control de rutina efectuat de polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Radauți a dus la identificarea unui tanar de 13 ani care conducea un autoturism pe drumurile publice, dupa ce volanul ii fusese incredințat de proprietarul mașinii.Incidentul s-a petrecut in timpul nopții de luni spre ...

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 200 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, dintre care 65 au depasit viteza regulamentara. Astfel in cazul soferilor care au apasat acceleratia prea tare, au fost retinute 28 de permise de conducere pentru depasirea vitezei…

- Barbatul se afla de doua zile in arestul central, dupa ce magistratii au decis sa il aresteze preventiv, pentru 30 de zile. Surse apropiate arestului centrasl, citate de Romania TV, spun ca barbatul se comporta din ce in ce mai ciudat. Acesta, de altfel, a si recunoscut ca era un consumator…

- Joi, 1 februarie, politistii Serviciului Rutier au desfasurat activitati de supraveghere a traficului pe D.J.186. In jurul orei 16.00, acestia au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus de un barbat pe raza localitatii Oncesti. Intrucat persoana de la volan a ignorat semnalele…

- La data de 2 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana…

- Saptamana trecuta, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au identificat un barbat de 23 de ani din judetul Brasov care a condus un autoturism pe DN 73 A avand dreptul de a conduce suspendat. Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca autoturismul nu era inmatriculat, iar numerele de inmatriculare…

- Polițiștii doljeni au reținut, miercuri, doi tineri depistați conducand fara permis dupa ce, in cursul anului 2016, au fost condamnați tocmai pentru conducere fara permis. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, in cursul zilei de miercuri s-a dispus ...

- Marți, 23 ianuarie 2018, in jurul orei 13.50, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs la kilometrul 6 al DJ 704. Un barbat de 40 de ani, din comuna Romos, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si s-a rasturnat…

- Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un tanar, care, fiind sub control judiciar, ar fi sustras material lemnos și ar fi condus un autovehicul, neavand permis de conducere. Ieri, tanarul a fost prezentat instanței și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Din cercetari a rezultat ca, la inceputul…

- Polițiștii din Olt au intrat pe firul unei afaceri care i-a adus unui patron nu mai puțin de doua milioane de lei, bani pe care acesta trebuia sa-i plateasca la bugetul de stat sub forma de dari. Patronul, dar și alte 13 persoane banuite ca au dat statului o țeapa de milioane de lei ”plimband” in acte…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 34 de ani, din Teius. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri care ar fi sustras bunuri dintr-un magazin alimentar și ar fi agresat agenții de paza pentru a-și asigura scaparea. Pe 12 ianuarie 2018, in jurul orei 8.30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul Manaștur…

- Scene socante s au petrecut in Iasi! Politistii au urmarit o masina ca in filme, iar cand au reusit sa o opreasca si sa l identifice pe barbat au avut parte de o mare surpriza. Aceasta era preot.

- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 42 de ani, care ar fi acostat miercuri seara, o fata in varsta de 14 ani, din Constanta, in zona Campusului Universitar, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, potrivit Inspectoratului…

- O operatiune de mare amploare desfasurata timp de mai multe zile in Bulgaria pentru prinderea unui barbat care a asasinat sase persoane in noaptea de Revelion s-a incheiat dupa ce s-a descoperit ca criminalul s-a sinucis, a anuntat miercuri Parchetul.Rosen Anghelov, in varsta de 56 de ani,…

- Doua persoane au inceput noul an dand declaratii la politie. Lugojenii au fost surprinsi in timp ce incercau sa paraseasca magazinul Kaufland fara sa plateasca. Reprezentantii IPJ Timis au declarat pentru Lugoj Info.ro ca ambele cazuri au fost depistate de catre agentii de paza din incinta magazinului,…

- Un tanar care a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost retinut de politistii din Alba Iulia. A fost oprit in trafic, in timp ce conducea un tractor furat. Se afla sub influenta alcoolului si nu a vea nici permis. In noaptea de 7/8 ianuarie, in jurul orei 1.00, politistii de ordine publica…

- Un minor de 16 ani, din Alba Iulia, a fost depistat de politistii din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Horea din municipiu. Noaptea trecuta, acesta ar fi sustras autoturismul familiei, lasat de tatal sau neasigurat si cu cheile in contact. In noaptea de 4/5 ianuarie 2018, in jurul…

- Un tanar de 19 de ani, din municipiul Galati, este cautat de familie si de politisti, dupa ce, duminica seara, in urma unor certuri cu parintii, a plecat de acasa, iar de atunci nu se mai stie nimic de el. Potrivit unor surse, inainte sa dispara, tanarul ar fi incercat sa se spanzure cu un cablu de…

- De ani buni familia Vlasie din Galati se lupta cu dependenta fata de jocurile de noroc a lui Mitica, baiatul lor de 19 ani. Au incercat sa il interneze la Spitalul de Psihiatrie, dar cum baiatul nu a vrut, nu s-a putut. Bani de psiholog nu au, asa ca au incercat singuri sa il lamureasca ca isi face…

- Politistii rutieri au fost la datorie pentru siguranta participantilor la traficul rutier. Mai multi soferi care au condus sub influenta alcoolului s-au ales cu dosare penale. In perioada 15 – 17 decembrie a.c. politistii rutieri maramureseni au actionat pentru supravegherea traficului rutier si prevenirea…

- Politistii constanteni au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Comstanta, la data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism,…

- Un barbat si o femeie din Cricau s-au ales, sambata cu dosare penale. Barbatul, pentru conducere fara permis si femeia, pentru ca i-a incredintat masina. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 23.30, politistii rutieri din Alba Iulia, in tim ce actionau pe DJ107H, pe raza comunei Cricau, au oprit…

- La data de 16 decembrie a.c., in jurul orei 23.30, politistii rutieri din Alba Iulia, in tim ce actionau pe DJ107H, pe raza comunei Cricau, au oprit un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Cricau. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu detine permis de conducere…

- Ancheta la resedinta din Ierusalim a premierului israelian. Politistii au sosit de dimineata pentru a-l audia pe Benjamin Netanyahu care este suspect in doua dosare de coruptie. Printre martorii acuzarii se numara si fostul sau sef de cabinet.

- Trei soferi care s au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice au fost depistati in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, La data de 15 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Valu lui Traian au depistat un barbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism,…

- Un barbat de 39 de ani, din Faget, a fost depistat, in seara zilei de 11 decembrie, in jurul orei 21, in timp ce se afla la braconaj, pe fondul cinegetic Lapugiu, din județul Hunedoara. Barbatul a fost depistat in timpul unei acțiuni desfașurate de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante…

- Un barbat de 30 de ani din Mangalia este suspect ca ar fi reușit sa-și insușeasca, luna trecuta, printr-o inșelatorie, o mașina marca Lexus in valoare de 23.000 de mii de euro din Marea Britanie. Tanarul ar fi gandit o tranzacție cu niște ordine de plata care nu aveau acoperire. Mai exact, polițiștii…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic pentru control, in interiorul localitatii, un autoturism condus de un barbat de 25, din comuna Smardan. La testarea conducatorului auto cu aparatul etilotest rezultatul a fost de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru…

- Un barbat din judetul Calarasi a fost depus de politistii in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din Calarasi, dupa ce politistii au stabilit ca a provocat un scandal de pomina care s-a lasat cu distrugeri si loviri.

- Semaforul trecerii la nivel cu cale ferata din Hideaga nu functioneaza, dupa ce a fost acrosat de un autoturism condus de un sofer aflat sub influenta alcoolului, anunta IPJ Maramures. Avand in vedere faptul ca lucrarile de reparatii ale instalatiei ar putea dura pana la sfarsitul saptamanii, politistii…

- Miercuri, 29 noiembrie 2017, in jurul orei 13.00, polițiștii din Blaj au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe strada Crangului din comuna Jidvei. Un tanar de 21 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si l-a…

- Polițiștii satmareni au reținut un suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare. Fiul victimelor a fost ridicat de polițiști imediat dupa terminarea ceremoniei de inmormantare. Polițiștii satmareni l-au reținut pe principalul suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare. Potrivit martorilor,…

- Un german a condus timp de 56 de ani fara sa dețina permis. Totul a ieșit la iveala, dupa ce barbatul a fost implicat intr-un accident rutier minor, iar așa autoritațile au descoperit ca batranul de 74 de ani nu avea carnet. Germanul, in varsta de 74 de ani, a urmat in tinerețe lecții de condus, insa…

- Politistii din Aiud au luat masura retinerii fata de un tanar din municipiu care, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat un accident rutier in urma caruia o femeie si-a pierdut viata, iar o minora a fost ranita. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale.…

- Nu exista o concentratie de alcool sigura atunci cand vine vorba de conducerea unei masini. Pe masura ce creste cantitatea de alcool, corpul pierde tot mai multe din functiile care ii permit soferului sa conduca in siguranta. Politistii au fost la datorie si in acest week-end pentru a preveni producerea…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au oprit pentru un control de rutina, joi, 23 noiembrie a.c., pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiu, un autoturism condus de un barbat de 29 de ani, din Zalau. Testarea cu alcooltestul a evidențiat o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Un cuplu din Pennsylvania, Statele Unite, a dat in judecata poliția și o companie de asigurari dupa ce un agent al acesteia din urma și oamenii legii ar fi confundat plantele de hibiscus pe care cei doi soți le creșteau in locuința lor cu marijuana, informeaza UPI. Audrey și Edward…

- Un tanar din localitatea Cobadin, banuit de comiterea unor infractiuni de talharie, identificat de politistii constanteniPotrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta…

- Polițiștii clujeni au reușit depistarea uui barbat dat în urmarire internaționala pentru executarea unor pedepse cu închisoare.Conform oamenilor legii, la vederea organelor de poliție, barbatul a încercat sa fuga, polițiștii reușind sa îl prinda și sa îl…

- Un barbat a fost plasat in arest dupa ce a incercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anunțat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Președintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii în…

- S-a urcat beat la volan si a omorat un om. A fugit de la fata locului si a incercat sa-i pacaleasca pe politisti Politistii au identificat si retinut, pentru 24 de ore, conducatorul unui autovehicul care a accidentat grav un barbat, dupa care a parasit locul accidentului, incercand sa induca in eroare…

- Politistii din Alba Iulia au retinut un tanar din judetul Mures, suspect de comiterea a doua furturi din autoturisme parcate pe raza municipiului. Reprezentanții IPJ Alba au anunțat ca acesta va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. Polițiștii spun ca la data de 14…