A început zodia SĂGETĂTOR 2018! Ce aduce ZODIEI TALE această energie puternică, expansivă, neliniştită? Acum este timpul sa mergem mai departe. Cine a zis ca viata va fi usoara? Dar cu siguranta va fi frumoasa si plina de experiente! – pare a fi promisiunea de viata a Sagetatorului care este neobosit in a descoperi pentru sine si pentru semenii sai dovezi cat de frumoasa este viata in imprevizibilitatea ei, indiferent de vremuri, circumstante, influente, situatii. Sa nu uitam, semnul zodiacal in care calatoreste Soarele ne determina tema energetica a urmatoarei luni si vibratia generala a sezonului respectiv. Sa ne pregatim sa ne luam doza de Sagetator si sa ne simtim mai mari decat viata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

