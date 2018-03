Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 martie, este echinocțiul de primavara. Mai precis, este marcat sfarșitul iernii astronomice fiind ziua in care are loc echinoctiul de primavara, doar ca – anul acesta – iarna este capricioasa și continua sa aduca zapada și viscol intr-o luna calendaristica de primavara. Zodiile vor fi și…

- ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 2018. De marti, cand are loc echinocțiul de primavara, ziua incepe sa se mareasca și soarele va prinde putere, dupa ce va trece acest scurt episod de iarna. Din punct de vedere astrologic, echinocțiul este marcat de influența a trei astre mari, Soarele, Venus și Mercur, toate…

- Horoscopul primaverii pentru zodia Berbec E timpul sa faci un pas mare inainte! Primavara aceasta, lasa in urma dezamagirile și gasește alte obiective care sa te motiveze. In urmatoarele luni, o poți lua de la capat sa iți reconstruiești fericirea. In urmatoarele trei luni, trebuie…

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul…

- HOROSCOP 2018 BERBEC BANI SI CARIERA2018 va fi un an financiar excelent pentru nativul berbec care va avea succes in toate colaborarile financiare astfel ca nici banii nu le va lipsi. Cu toate acestea, este recomandat ca berbecii sa isi cheltuiasca cu intelepciune banii si sa puna deoparte…

- ♦ Pentru Romania, contextul anului 2017 a fost cel mai bun, atat din punct de vedere macroeconomic, cat si geopolitic, crede Florin Vasilica, partener si head of transaction advisory services in cadrul companiei de audit si consultanta EY. Acest lucru s-a reflectat si in piata de fuziuni si achizitii,…

- Geriatric, cetatean in etate, inaintat in varsta sau chiar batran… conteaza prea putin modalitatea de formulare pentru care optam, eufemismele isi pierd valoarea de atenuare a unui sens nedorit, ceea ce conteaza e ca nimeni nu vrea sa imbatranesca. Insa, procesul de imbatranire este, din pacate, inevitabil.…

- Dupa valul de frig, urmeaza un val de scumpiri la alimente. Vezi cu cat se va scumpi mancarea in aceasta primavara Alimentele se vor scumpi cu 6-8% in aceasta primavara, anticipeaza reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara, pe baza datelor analizate. Energia electrica, gazele,…

- Conform unui nou studiu efectuat de americani, Statele Unite se poate baza in proportie de 80% pe sursele regenerabile de energie - eoliana si solara. Cercetatorii au ajuns la concluzia aceasta dupa ce au analizat 36 de ani de date ale vremii...

- Venus (Pești) trigon Jupiter (Scorpion): sensibilitate la cote inalte In cursul sau in jurul zilei de 1, Venus din semnul Peștilor lanseaza un aspect armonios de trigon lui Jupiter din zodia Scorpionului. Nivelul nostru de sensibilitate ar putea crește destul de mult la inceputul lui martie,…

- Berbec In dimineața zilei de 3 martie, activitate de rutina la locul de munca; posibila stare organica dezagreabila din cauza unei digestii proaste sau a neliniștii care le alunga buna dispoziție. Intre 3 martie, dupa ora 10:21′, și 5 martie, la amiaza, dorința sau macar, tendința de a stabili relații…

- Data de 20 martie este una semnificativa din punct de vedere astronomic și astrologic. Luna intra in constelația zodiacala a Berbecului, are loc echinocțiul de primavara, incepe primavara cosmica.

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a felicitat toți cetatenii tarii, cu prima zi de primavara si sarbatoarea Martisorului."Primavara e o stare de spirit, indiferent de vremea de afara. Acest lucru vor sa ni-l aminteasca și marțișoarele de 1 martie.

- Conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP), Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile. Alba Iulia foloseste energie regenerabila…

- Dupa o proaspata despartire urmata de munti de inghetata, mancare de la fastfood si un vin bun in miezul noptii, apoi scris in jurnal sau amintindu-ti despre noptile sau clipele din trecut cand lucrurile mergeau bine, esti la fel ca foarte multa lume care incepe sa se gandeasca cum ca nu ar fi asa…

- GE are in catare o prima transa de vanzari de active, de patru miliarde de dolari, dintr-un plan de 20 de miliarde de dolari, a declarat recent directorul financiar al conglomeratului industrial american Jamie Miller, scrie ZF.ro. Pe piete umblau zvonuri ca GE ar intentiona sa vanda si actuni pentru…

- Zodia Pesti incepe pe 19 februarie si dureaza pana pe 20 martie in fiecare an. Soarele a intrat in ultimul semn al zodiacului, deci pentru urmatoarea luna va fi in Pesti, taramul viselor si al spiritului. Pestii sunt semnul dizolvarii, ceea ce ne indeamna sa fim mai flexibili si maleabili,…

- Un consortiu condus de compania spaniola Reganosa, din care face parte si compania romaneasca de stat Transgaz, a depus oferta angajanta pentru achizitia participatiei de 66% in cadrul DESFA, transportatorul de gaze din Grecia. Din consortiu mai face parte si Banca Europeana pentru Reconstructie si…

- Sanatatea mamei și a fatului pot fi afectate de energia predominanta din dormitor. Feng Shui este știința care ne invața cum sa gasim soluția potrivita pentru viitoarea mamica, prin evitarea folosirii zonelor cu energie negativa din casa. In anul 2018, zona fertilitații din casa este…

- Horoscop La inceputul civilizatiei, in Sumer, astrologia a fost prima religie si cea mai avansata stiinta. Orice stiinta-religie exprima un adevar. Adevarul Astrologiei traditionale este ca Pamantul, orice se gaseste pe aceasta planeta, fiintele, de exemplu, sunt influentate de Cosmos, de Soare, Luna…

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. Dealtfel, fiecare persoana poate…

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. De altfel, fiecare persoana…

- Afla ce energie iti influenteaza ziua in functie de configuratia astrala a momentului si de zodia ta, afla ce sa faci cu ea ca sa iti fie in avantaj! Iata horoscopul pentru VINERI 16 februarie 2018 realizat de astrologul cu peste 21 ani de experienta, Daniel Doud. Zodiac spiritual zilnic.…

- Condițiile meteo afecteaza alimetarea cu apa la Constanța! Din cauza vântului, începând cu ora 08.20, la nivelul stației de tratare și pompare Palas din Constanța, s-au înregistrat mai multe caderi/fluctuații de tensiune. Imediat, echipele de permanența au…

- Romania a inregistrat, in deceniul 2006 – 2016, o scadere a consumului de energie de 20,2%, dupa ce consumul scazuse deja, in perioada 1996 – 2006 cu 15,3%, arata datele publicate de Eurostat. In 1996 Romania consuma 47,9 milioane tone echivalent petrol, in 2006 40,6 milioane tone echivalent…

- Cantitatile contractate pentru livrare in 2017 pe pietele de energie electrica administrate de OPCOM totalizeaza 99 TWh, arata datele transmise joi de filiala Transelectrica. In primele 11 luni din 2017, productia totala de energie a Romaniei a fost de 61,1 TWh, potrivit datelor oficiale.Un…

- SC RATBV SA a lansat zilele trecute licitatia pentru achizitia de energie electrica in urmatoarele 12 luni. RATBV cauta un furnizor de energie pentru alimentarea troleibuzelor si a celorlalte instalatii si cladiri. Potrivit documentatiei postate pe site-ul Sistemului de Achizitii Publice…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.…

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Povestea contelui Dracula nu este chiar…poveste! O știe cel mai bine actorul Petre Moraru, cel care ani la rand a jucat rolul sangerosului conte intr-un club destinat amatorilor de povești cu vampiri. La un moment dat, el a fost sfatuit sa iși ia masuri de protecție fața de propriul personaj pentru…

- Lantul de cofetarii ANA Pan, dezvoltat de familia Copos la inceputul anilor ’90, a finalizat anul trecut cu afaceri de 25,5 milioane de lei, in crestere cu 16% fata de anul anterior, si estimeaza pentru anul viitor un avans similar, potrivit oficialilor companiei. „Am continuat…

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariați, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București.

- Este una din cele mai populare plante de apartament. Cu flori speciale, cu o forma și un aspect unic, Floarea de ceara (supranumita și Lacrima Maicii Domnului sau Floarea de porțelan), are un parfum discret și este originara din Asia. Iata cum se ingrijește. Floarea de ceara aparține genul Hoya și cuprinde…

- Cum imprimi banilor energie pozitiva Sa ne imaginam ca ai nevoie de 1000 de lei. Ai doua variante: iti gasesti un job part-time sau furi banii din portofelul unui orb. Tu ce ai alege? Banii castigati cinstit au energii pozitive Ori de cate ori primes

- Sunt cateva produse alimentare care trebuie sa se regaseasca in dieta ta zilnica. Ele sunt bogate in substanțe nutritive de care organismul are nevoie pentru a putea face fața stilului de viața "bussy", și anume: Banana Știm ca nu trebuie sa treaca nicio zi fara a manca un fruct. Banana este…

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a crescut in decembrie cu 12,88% fata de luna anterioara, la 2,049 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 372,024 milioane lei, cu 22,87% mai mica, potrivit datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei…

- Minerii de Bitcoin si alte criptomonede ar putea avea nevoie anul acesta de 140 TWh de energie pentru a alimenta foamea pe care aceste instrumente financiare au starnit-o la nivel global. Nivelul este de peste doua ori mai mare fata de consumul annual de energie al Romaniei. “Energia necesara…

- Nova City Development, o companie detinuta de trei actionari romani din Bucuresti si Tulcea, investeste 30 de milioane de lei in doua proiecte rezidentiale in zona Pipera din Bucuresti. Cele doua proiecte – Residence29 si Millo Village – au impreuna peste 50 de case. Continuarea pe…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri, informeaza economica.net. “Ca urmare ...

- "De principiu, cred ca si o remaniere este necesara, pentru ca este nevoie de evaluarea performantei ministrilor, dar in raport de analiza ultimilor ani de guvernare, a ultimului an de guvernare, cred ca se poate si o regandire a formulei guvernamentale, a numarului de ministere, a eficientei acestora,…

- Revetas Capital, fondul de investitii fondat si administrat de Eric Assimakopoulos, un bro­ker imobiliar de nationa­li­tate americana, care a achizitionat in 2014 parcul comercial Vitantis Shopping Center de langa targul de masini Vitan, tranzactia fiind evaluata la acea vreme la circa 26 mil. euro,…

- Daca economia Romaniei va creste cu 5% in 2018, va fi ceva extraordinar, dar sa fim atenti la supraincalzire si ulterior corectiile care vor veni inevitabil ►Ce a fost pana acum pe piata muncii este nimic fata de ce va fi in 2018 ►Antreprenorii romani cu afaceri stabile vor dori sa le vanda ►Dobanzile…

- Consumatorii casnici din Oltenia care raman cu contractele de energie electrica la furnizorul care figureaza in serviciul universal și nu trec la piața concurențiala vor plati, de la 1 ianuarie 2018, cea mai scumpa energie electrica din țara, conform tarifelor ...

- Dupa data de 1 ianuarie piata de energie pentru consumatorii casnici va fi liberalizata complet. Aceasta categorie de casnici va avea astfel oricand posibilitatea sa schimbe furnizorul de energie electrica sa...

- Cadoul pentru consumatorii de energie este rezultatul ultimelor doua decenii a sute de miliarde de dolari investiti in energie regenerabila. Cea mai recenta etapa de preturi negative a fost rezultatul vremii calde, a brizelor puternice si a cererii scazute, tipice oamenilor care se aduna impreuna cu…

- Din anul 2014 se spune ca pamantenii iși știu adresa lor din Cosmos. Numele este Laniakea și ar insemna in limba hawaiana „cer nemarginit“. Programul Cosmic Flows a schițat „o regiune in jurul Caii Lactee, in sanul careia astrele au o mișcare coerenta unele in raport cu altele“. S-au lansat tot felul…

- Din cele 100 de beculete ale instalatiei pomului de Craciun, trei sunt aprinse de energia solara, 11 de energia eoliana si 62 sunt aprinse din surse termo si hidro, reiese din datele oficiale privind productia de electricitate la nivel national, consultate de MEDIAFAX.

- O echipa de astronauti din cadrul NASA a dezvaluit demararea planului pentru misiunea catre Alfa Centauri. Ei spera sa fie lansata la 100 de ani de la misiunea Apollo 11, in 2069. Insa exista o singura problema, echipa sustine ca majoritatea...

- Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat marți, 19 decembrie, majoritatea europenilor considera ca starea economiei este buna. Sprijinul pentru moneda euro este cel mai ridicat din 2004 in zona euro, iar optimismul cu privire la viitorul UE intrece pesimismul. Majoritatea europenilor sunt de…