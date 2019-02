Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan cere Guvernului sa spuna public daca a supus la vot numirea procurorului european in reuniunea ambasadorilor la UE care a avut loc miercuri. Potrivit unor surse guvernamentale citate de G4Media.ro, reprezentantii celor 22 state membre care fac parte din structura…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe locul doi, la egalitate cu candidatul Germaniei, in cadrul votului in COREPER, care reunește ambasadorii statelor Uniunii Europene la Bruxelles. Pe locul 1 s-a situat candidatul Franței, Jean-Francois Bohnert (58 de ani), cu 50 ...

- Candidatul socialistilor europeni la functia de presedinte al viitoarei Comisii Europene, Frans Timmermans, a laudat luni activitatea de procuror a Laurei Codruța Kovesi, care candideaza pentru funcția de procuror-șef european, și a avertizat ca „nu poate exista nicio amnistie pentru politicienii corupți…

- Roberta Metsola, coordonatoarea PPE in Comisia LIBE, forul care o va audia pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de sef al Parchetului European, sustine ca fosta sefa a DNA este favorita pentru postul european. PPE este cel mai mare grup politic de la Bruxelles. Pe de alta parte, Guvernul Dancila nu…

- Partidul Popular European (PPE), cel mai mare grup politic din Parlamentul European, o sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef al Parchetului European, a declarat, marti, la Strasbourg, Esteban Gonzalez Pons, vicepresedintele grupului PPE, pentru HotNews.ro. Guvernul Dancila nu…

- Candidați de renume, cu greutate in sistemele de justiție din țarile din care provin. De asta are parte Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA, in cursa pentru șefia Parchetului European. Ajunsa pe lista scurta a celor care se bat pentru funcția de șef, Kovesi lupta cu experți in justiție, din Franța…

- Eurodeputata Maria Grapini a anunțat ca nu o va vota pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de șef al Parchetului European. Cu inima grea, Grapini i-ar fi facut totuși o concesie lui Kovesi, daca prietenii de pe Facebook i-ar fi cerut s-o voteze. Dar nu i-au cerut. Cu doar cateva luni inainte de a-și…

- Laura Codruta Kovesi s-a clasat pe primul loc in selectia pentru postul de procuror-sef european realizata de un Comitet special, fiind trimise Parlamentului European primele trei propuneri, in ordinea preferintelor, din care legislativul urmeaza sa aleaga seful Parchetului European. Ministrul Justitiei,…