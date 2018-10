Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, pe 26 octombrie de la ora 19, Stagiunea de Concerte din acest an isi deschide portile la Sfantu Gheorghe, primii invitati fiind Filarmonica Brasov. Stagiunea de concerte se va sustine si anul acesta in cadrul Teatrului Tamasi Aron. Pretul biletelor intregi va fi de 25 de lei, iar cu reducere,…

- „Arta a la Cluj”, o expoziție cuprinzand lucrari ce ilustreaza frumusețile județului Cluj, va fi prezentata, la Sfantu Gheorghe. Expoziția, organizata sub egida „Centenar Romania”, cuprinde lucrari realizate de elevii Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj Napoca, in taberele de creație din…

- „Mai rar sate de pastori transhumanti mai bine adaptate la conditiile naturale ale regiunii ca Voinestii Covasnei…” In anul 2016 am avut bucuria sa vad adunate intre coperțile carții Mocanii voineșteni, strajeri ai romanismului in arcul carpatic transilvan – Editura Eurocarpatica, Sfantu Gheorghe…

- Consiliul Local (CL) Sfantu Gheorghe a aprobat ieri, in cadrul ședinței ordinare, proiectul de hotarare ce vizeaza stabilirea cuantumului burselor și numarul de burse ce se pot acorda elevilor din invațamantul preuniversitar de stat din municipiu. Conform proiectului de hotarare, s-a aprobat cuantumul…

- In perioada 29 -30 septembrie, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a opta ediție a Targului de Toamna. La evenimentul de toamna, axat pe tema paiului, organizatorii ii așteapta pe toți cei interesați cu activitați pentru copii, produse de targ, produse tradiționale…

- „Alchemy Hub” din Brașov, inființat de catre Sorin Peligrad, antreprenor și formator din Sfantu Gheorghe, stabilit in județul vecin, a intrat in competiția „Central European Startup Awards (CESA)” și poate fi votat online, astazi, pentru a avea șansa de a se numara printre caștigatori. Central European…

- Interviu cu sportivul și antrenorul de gimnastica artistica, Liviu Botoș Și-a descoperit pasiunea pentru gimnastica inca din copilarie și de atunci s-a dedicat in totalitate acestui sport. De-a lungul timpului, Liviu Botoș a obținut rezultate importante atat ca antrenor, cat și ca sportiv. In anul…

- Interviu cu Rodica Marieta Costache, profesor pentru invațamant primar la Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe „Pentru voi, muguri noi, inclin balanța spre viitor”- este un vers al regretatei artiste Mihaela Runceanu, un vers dintr-o piesa care li se potrivește tuturor dascalilor care…