Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Suceava este cercetat pentru abuz in serviciu și purtare abuziva de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iasi, in cazul barbatului imobilizat cu spray lacrimogen intr-un parc din Suceava, care a murit ulterior la spital, anunța MEDIAFAX.Procurorii Parchetului…

- Secția Speciala pentru investigarea infracțiunilor din justiție a început urmarirea penala in rem, pentru a cerceta modul în care organele de ancheta au acționat în dosarul crimelor din Olt, comise de Gheorghe Dinca.

- Parchetul Militar Iași a deschis un dosar penal in cazul intervenției unui echipaj de jandarmi din Vatra Dornei care a folosit spray lacrimogen asupra unui barbat care a ajuns in coma la spital și apoi a murit. Jandarmii au intervenit vineri in Vatra Dornei, in timpul unui spectacol de muzica populara,…

- Un echipaj de la Inspectoratul judetean de Jandarmi a fost solicitat prin 112 sa intervina, dupa ce un barbat din Vatra Dornei, judetul Suceava, ar fi atins „indecent” o copila de 12 ani. Jandarmii l-au imobilizat pe suspect si pentru ca acesta ar fi opus rezistenta, i-au dat cu spray lacrimogen direct…

- Un individ de 55 de ani, banuit ar fi incercat sa atinga in mod nepotrivit o fetița aflata la un spectacol in centrul stațiunii Vatra Dornei, a murit sambata dimineata la spital. La spectacol, alertati de mama copilei, jandarmii au intervenit, insa barbatul a opus rezistența, iar jandarmii au folosit…

- Un barbat de 50 de ani a ajuns in coma la spital, dupa o interventie a jandarmilor din Vatra Dornei. Individul, care este cercetat pentru pedofilie, ar fi incercat sa agreseze o copila la un spectacol folcloric din oras. https://www.romaniatv.net/barbatul-caruia-jandarmii-i-au-pulverizat-in-fata-spray-lacrimogen-a-murit–pedofil-cunoscut–acesta-incercase-sa-agreseze-o-fetita_483484.html

- Un echipaj de la Inspectoratul judetean de Jandarmi a fost solicitat prin 112 sa intervina, dupa ce un barbat din Vatra Dornei, judetul Suceava, ar fi atins „indecent” o copila de 12 ani. Jandarmii l-au imobilizat pe suspect si pentru ca acesta ar fi opus rezistenta, i-au dat cu spray lacrimogen direct…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani din Vatra Dornei, judetul Suceava, a ajuns la spital, vineri, dupa ce si-a pierdut cunostinta in urma interventiei unui echipaj de jandarmi, oamenii legii folosind materialele din dotare pentru a-l putea incatusa.